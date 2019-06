The Last of Us: Part II

Wenn es zuletzt um The Last of Us: Part II ging, dann drehte sich alles um die Frage, wann das vielversprechende Sequel denn nun endlich erscheinen wird. Jetzt gibt es aber auch Spekulationen in anderer Sache, denn das Spiel könnte nun womöglich doch ohne Multiplayer-Komponente auf den Markt kommen.

Mit dem Factions-Modus hatte das erste The Last of Us eine durchaus beliebte wie gelungene Multiplayer-Komponente zu bieten. Eine solche war dann im vergangenen Jahr auf der E3 2018 in Los Angeles seitens der Macher auch offiziell für The Last of Us: Part II bestätigt worden, doch womöglich kommt das Sequel nun doch ohne Mehrspieler-Part auf den Markt.

Entsprechende Spekulationen haben ihren Ursprung nun in der Days-of-Play-Verpackung der PS4. Dort wird im Kleingedruckten neben Days Gone, God of War und Marvel's Spider-Man - allesamt ausgemachte Singleplayer-Titel - eben auch The Last of Us: Part II als Spiel angeführt, das explizit keinen Online-Multiplayer-Modus unterstützen wird. Ein entsprechendes Bild wurde nun via Reddit veröffentlicht.

Da über die Formulierung auf dieser Verpackung hinaus bislang keine offizielle Stellungnahme vorliegt, ist unklar, ob es sich dabei nicht möglicherweise einfach um einen Fehler handelt oder Naughty Dog wirklich das Comeback des Multiplayer-Parts aus dem ersten Teil komplett abgeblasen hat. Eben jenes Comeback war von Co-Director Anthony Newman im Rahmen der E3 2018 eben noch bestätigt worden und sollte zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Eine solche Vorstellung blieb bis dato aber weiter aus.

In der Vergangenheit hatten zahlreiche Stellenausschreibungen seitens Naughty Dog auch auf einen Multiplayer-Modus in The Last of Us: Part II hingedeutet. Noch vor sechs Monaten suchte Naughty Dog beispielsweise einen Multiplayer Server Programmer mit Verweis auf das heiß ersehnte Sequel.

Spekulationen unlängst deuteten auf einen Release von The Last of Us: Part II im Februar 2020 hin; auch hier steht eine offizielle Bestätigung aber bis auf Weiteres noch aus.