Erscheint The Last of Us: Part 2 schon in wenigen Monaten? Klingt schier unmöglich, aber genau darauf gibt es zumindest einen ersten Hinweis.

Seit der vergangenen E3 ist es wieder ganz schön ruhig um the Last of Us: Part 2 geworden. Zwar sah die dort gezeigte Passage perfektioniert aus, doch die Vermutung lag nahe, dass eine Release noch lange auf sich warten lassen würde. Nun ist auf Amazon ein interessantes Detail aufgetaucht, das vielleicht den Release der ersehnten Fortsetzung von Ellies Geschichte erzählt. Im Produkteintrag zum PS4-Exklusivtitel ist das Datum 29. März 2019 vermerkt. Normalerweise würde man von einem Platzhalterdatum ausgehen, doch dies fällt oft auf den Monatsletzten. Hat Amazon Italien ein äußerst frühes Veröffentlichungsdatum geleakt?

Ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn beim 31. März handelt es sich um einen Sonntag. Da Spiele für gewöhnlich nicht am Wochenende scheinen, wurde das Datum auf den 29. vorverlegt. Dabei ist der März für Publisher ein beliebtes Datum, um Titel zu veröffentlichen. Der Grund: Der Monat zählt noch zum vergangenen Geschäftsjahr, wodurch Verkaufszeilen noch diesem zugeschrieben werden können.

Da Sony mit God of War und Spider-Man im aktuellen Fiskaljahr aber bereits zwei sehr erfolgreiche und gute Titel veröffentlicht hat, wäre es eigentlich nicht nötig, The Last of Us: Part 2 bereits vor April zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite war Days Gone eine ganze Zeit lang für das Geschäftsjahr 2018 eingeplant. Will Sony die Verschiebung des Survival-Zombiespiels auf April mit dem Sequel kompensieren? Was meint ihr? Hat Amazon Italien hier einfach ins Blaue geraten oder liegen dem Händler doch Infos vor, die noch so unwahrscheinlich erscheinen?