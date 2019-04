The Last of Us: Part II

Noch immer hat sich Sony nicht zum Release-Termin des Action-Hoffnungsträgers The Last of Us: Part II geäußert, doch es verdichten sich die Anzeichen, dass die Wartezeit nicht mehr zu lange ausfallen dürfte.

Viele Experten gingen ohnehin davon aus, dass The Last of Us: Part II wohl im aktuellen Jahr 2019 auf den Markt kommen soll. Gewissheit gibt es aber weiter nicht, denn Sony und Naughty Dog haben sich weiter nicht zum Release-Termin des PS4-Exklusivtitels und Action-Hoffnungsträgers geäußert.

Dennoch ist die Chance nun wieder ein Stück weit höher, dass es tatsächlich so kommen wird. Grund zur Annahme liefern nun nämlich diverse europäische PlayStation-Webseiten, die The Last of Us: Part II neuerdings in die Kategorie "Coming Soon" nahender PS4-Titel verschoben haben.

In dieser Kategorie werden beispielsweise mit Days Gone, Control, RAGE 2, Mortal Kombat 11, Crash Team Racing: Nitro-Fueled oder Blood & Truth ausschließlich Titel aufgeführt, die bereits für 2019 bestätigt sind. Damit dürfte nicht nur die Ankündigung eines Veröffentlichungsdatums von The Last of Us: Part II näher rücken, auch ein Release noch 2019 wird in Anbetracht der weiteren Titel dieser Kategorie immer wahrscheinlicher.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden!