The Last of Us: Part II

Es ist noch nicht lange her, da hat Sony den Release-Termin für The Last of Us: Part 2 festgelegt. Einem Bericht zufolge wird dieser wohl nun doch nicht mehr eingehalten. Diese Maßnahme soll sogar Einfluss auf die Veröffentlichungspläne von Ghost of Tsushima haben.

Lange wurde gerätselt, wann the Last of Us: Part 2 denn endlich erscheinen wird. Dann schließlich wurde der Release auf den 21. Februar 2020 festgelegt. Wie Jason Schreier von Kotaku nun über seine für gewöhnlich sehr gut informierten Quellen berichtet, wird der Termin nicht mehr eingehalten. Zwei involvierte Personen von Naughty Dog ließen durchsickern, dass die Veröffentlichung in den Frühling verlegt wurde. Eine offizielle Bekanntgabe wird noch in dieser Woche erwartet.

>> Top 10: Die ersten Kracher auf der PS5

Interessant ist, dass davon auch Ghost of Tsushima, das eigentlich noch keinen konkreten Release-Termin hat, betroffen sein soll. Ursprünglich soll geplant gewesen sein, dass das atemberaubend Schöne Adventure in der ersten Jahreshälfte 2020 in die Läden kommt. Zwar beruhigt Schreier, dass der Titel nicht auf einmal auf die PS5 verlegt wird, nur wird der Termin nun offenbar in die zweite Jahreshälfte fallen.

BTW, Ghost of Tsushima doesn't have a public release date yet, but it'll also be bumped later into 2020 to account for this delay. Don't expect them to suddenly turn it into a PS5 game or anything, but it was originally planned for the first half of the year - not anymore — Jason Schreier (@jasonschreier) October 24, 2019

PS4-Spieler sollte es zum Jahresanfang aber nicht an Spielenachschub mangeln. Unter anderem erwarten euch der erste Teil des Final Fantasy VII Remakes im März sowie Cyberpunk 2077 im April.