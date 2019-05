The Last of Us: Part II

Sony meidet in diesem Jahr die E3 mit einer großen Pressekonferenz und so fragen sich Fans, wann denn endlich der Release-Termin von Blockbustern wie eben The Last of Us: Part II bekannt gegeben wird. Schenkt man neuen Berichten Glauben, dann könntes es diesbezüglich nun aber ganz schnell gehen.

Zuletzt mehrten sich im Netz die Meldungen, wonach wichtige Entwicklungsschritte in Sachen The Last of Us: Part II genommen werden konnten und der Titel sich endlich der Fertigstellung nähert. Bislang fehlt aber weiterhin jede Spur von einem offiziellen Release-Termin - doch das könnte sich nun noch vor der E3 ändern.

Da Sony in diesem Jahr in Los Angeles keine Pressekonferenz zur wichtigen Branchenmesse veranstaltet, muss man ja nicht zwangsläufig bis dorthin mit wichtigen Neuigkeiten warten. Und genau das scheint man sich bei den Mannen von Sony und Naughty Dog nun auch zu Herzen zu nehmen - zumindest wenn man neuen Berichten Glauben schenken mag.

In diesem Fall gibt es mit den spanischen Webseiten Gamereactor und Legion de Jugadores gleich zwei unabhängige Berichterstatter, die unabhängig voneinander erfahren haben wollen, dass es noch in der laufenden Woche einen neuen Trailer zu The Last of Us: Part II geben wird. Und: Dieser neue Trailer liefert nicht nur frische Spieleindrücke, sondern bringt auch den ersehnten Release-Termin mit sich, der sich im Bereich des Jahresendes 2019 bewegen soll.

Ihre Quellen nennen beide Webseiten nicht, außer der Angabe, dass es sich um eine Sony nahestehende Quelle handeln soll. Eine offizielle Bestätigung gibt es gegenwärtig nicht, so dass ihr die Story mit Vorsicht genießen solltet. Allerdings verdichteten sich zuletzt auch die Anzeichen in Bezug auf einen neuen Trailer zu Death Stranding noch in dieser Woche. Gut möglich, dass Sony also in mehrerlei Hinsicht in diesen Tagen Nägel mit Köpfen machen möchte, was die wichtigsten PS4-Exklusivspiele der kommenden Monate betrifft - deutlich bevor Microsoft auf der E3 nachziehen kann.