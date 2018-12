The Last Campfire

Eine Neuankündigung auf den Game Awards, die etwas untergegangen ist, ist die von The Last Campfire. Dabei handelt es sich um einen neuen Titel der Macher von No Man's Sky.

Hello Games, die Verantwortlichen des Sci-Fi-Titels No Man's Sky, haben die Game Awards genutzt, um mit The Last Campfire ein neues Projekt anzukündigen. Dabei handelt es sich um ein kleineres Indie-Spiel, das im kommenden Jahr 2019 für den PC veröffentlicht werden soll.

Vielleicht in Anlehnung an die Indie-Perle Journey sind im ersten Trailer mehrere kleine Charaktere samt Hoodie zu sehen. Diese erkunden eine kleine, zufällig generierte Spielwelt. Hello Games selbst spricht von einer Indie-Kurzgeschichte, die mit einem kurzen Pixar-Animationsfilm - von denen es ja einige gibt - zu vergleichen ist.

Gespielt wird in The Last Campfire entweder alleine im Singleplayer oder aber im Koop. Auch in der Gruppe werdet ihr die Wildnis, Ruinen und mehr erkunden können. Die Spielwelt selbst ist recht farbenfroh gehalten und ästhetisch durchaus ansprechend.

Damit der Indie-Titel im kommenden Jahr überzeugt, dafür sollen Steven Burgess und Chris Symonds federführend sorgen. Das wiederum sind die kreativen Küpfe hinter LostWinds. Sean Murray bezeichnet The Last Campfire folgerichtig als "deren Baby". Einen konkreten Release-Termin gibt es aber noch nicht.