The King of Fighters XV

Das aktuelle Prügelspiel The King of Fighters XV ist in Kürze um ein wichtiges Feature reicher, denn das lange ersehnte Cross-Play geht in Bälde an den Start.

Wie SNK heute offiziell bestätigte, erhält das Prügelspiel The King of Fighters XV in Kürze endlich das lange erwartete Cross-Play-Feature. Demnach werden ab dem 20. Juni in der nächsten Woche Kämpfe von Spielern verschiedener Plattformen möglich sein. Gamer auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Windows 10, Steam und im Epic Games Store können dann gegeneinander antreten.

Am gleichen Tag gibt es aber noch mehr gute Neuigkeiten für die Inhaber des Spiels, denn mit Goenitz erhält am 20. Juni auch ein kostenloser DLC-Charakter Einzug in den Titel. Dabei handelt es sich um den berüchtigten letzten Boss des dritten KoF-Spiels, The King of Fighters '96.

Als letzter der vier Himmelskönige von Orochi hat er sein gesamtes Leben in den Dienst an seinem dunklen Anführer gestellt. Seine würdevolle Pastorenkleidung und höfliches Auftreten lassen ihn auf den ersten Blick sanft erscheinen, aber hinter der Maske versteckt sich ein herzloses Monster, das keine Probleme damit hat, seinen Gegnern Schmerzen und Qualen zu bereiten. Goenitz wird im Japanischen von Susumu Akagi gesprochen.

Goenitz wird zudem Teil des Boss-Challenge-Modus, in dem ihr in einem höllischen Spießrutenlauf gegen ihn antreten können. Wer als Sieger hervorgeht, erhält ein besonderes Kostüm, Hintergrundmusik und weitere Belohnungen.