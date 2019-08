The King of Fighters XV

Frohe Kunde für alle Fans der klassischen Prügelspiel-Reihe The King of Fighters: Ein neuer Teil befindet sich nun in Entwicklung!

Seit vielen, vielen Jahren ist die Prügelspiel-Reihe The King of Fighters Fans des Genres ein Begriff. Zuletzt wurde The King of Fighters XIV im Jahr 2016 für die PS4 und 2017 dann auch für den PC veröffentlicht. Nun ist aber Nachschub im Anflug!

Im Rahmen des großen Beat'em-Up-Turniers Evo 19 wurde jetzt auch offiziell bestätigt, dass The King of Fighters XV bereits in Arbeit ist. Ihr dürft euch also auf eine Nachfolger freuen, viel mehr Details sind gegenwärtig aber nicht bekannt. Weder nannte man einen groben Release-Termin noch äußerte man sich zu den unterstützten Plattformen konkreter.

Über die weiteren Entwicklungen zu The King of Fighters XV halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Sollte zum neuen Beat'em-Up in den nächsten Wochen und Monaten noch keine weitere Infowelle folgen, dann ist die Evo 20 im kommenden Jahr hierfür sicherlich ein heißer Tipp.

Der Vorgänger The King of Fighters XIV ist für PC und PS4 erhältlich.