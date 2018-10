Fans des Golfsports dürfen sich schon bald über die neueste Videospielumsetzung freuen, denn jetzt steht der Release-Termin der Retail-Version von The Golf Club 2019 fest.

2K Games und HB Studios haben heute in einer gemeinsamen Pressemitteilung den Release-Termin der Box-Version für das neue The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR bekannt gegeben. In Nordamerika soll das Sportspiel demnach ab dem 13. November erhältlich sein, in Europa und im Rest der Welt müssen wir uns einige Tage bis zum 16. November 2018 gedulden, bis die Retail-Fassung für PS4 und Xbox One in den Läden steht; die digitale Variante kann bereits seit dem 28. August 2018 für PC, PS4 und Xbox One erworben werden.

Neben der Box-Version wurden außerdem gleich zwei neue DLC-Pakete angekündigt, die sich schon in der Mache befinden. Der erste Zusatzinhalt soll noch in dieser Woche ab dem 04. Oktober für die Digitalversion auf PS4, Xbox One und PC zur Verfügung stehen.

Die Inhalte werden offiziell wie folgt angegeben:

DLC-Update #1 (04. Oktober 2018)

Neuer PGA-TOUR-Kurs: Das erste Update beinhaltet einen kostenlosen, brandneuen PGA-TOUR-Kurs, den Atlantic Beach Country Club, auf dem die web.com TOUR Championship abgehalten wird, bei der die weltbesten Golfer um ihre PGA TOUR-Karte und eine Chance, Profi zu werden, antreten. Der neue Kurs wird in den Zeitplan im PGA TOUR-Karrieremodus eingebunden, sowie alle weiteren Modi und Spielersuche-Optionen.

Neue Charakteranpassungs-Optionen: Mit dem ersten Update werden auch neue Optionen zur Charakteranpassung eingeführt, darunter neue PGA-TOUR-Markenhüte.

Spielverbesserungen: Zusätzlich zu den neuen Inhalten bringt das Update am 4. Oktober unzählige zusätzliche Fehlerbehebungen, Optimierungen und allgemeine Verbesserungen für das Spiel, wie in den vollständigen Patch-Infos aufgelistet.

DLC-Update #2 (später in 2018)

Weitere Charakteranpassungs-Optionen: Mit dem zweiten Update werden noch mehr Optionen zur Charakteranpassung eingeführt, darunter lizenzierte Shirts, Schuhe und Brillen von Under Armour, weitere PGA-TOUR-Markenhüte und mehr Farb- und Musterauswahlmöglichkeiten für bestehende Kleidungsstücke.

Spielverbesserungen: Es sind auch weitere Fehlerbehebungen, Optimierungen und allgemeine Verbesserungen geplant, mit denen das Team die Spieler-Community weiterhin unterstützt.