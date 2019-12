Heute Nacht werden die The Game Awards 2019 ausgestrahlt und damit die wichtigsten Preise der Spielebranche verliehen. Begleitend dazu gibt es in diesem Jahr eine neue Aktion, in deren Rahmen in unveröffentlichte Titel im Rahmen von exklusiven Demos vorab ausprobieren könnt.

Im Rahmen der The Game Awards werden nun schon seit einigen Jahren die besten Spiele des vergangenen Jahres prämiert. Gleichzeitig werden im Verlauf der Show etliche neue Trailer gezeigt sowie neue Titel angekündigt. In diesem Jahr kommt mit "The Game Festival" nun ein neues Begleit-Event dazu.

Die Award-Show will sich nämlich mehr zu einer digitalen Messe hin bewegen und das Feeling von Events wie der E3 in digitaler Form aufleben lassen. Schließlich haben nicht wirklich viele Gamer die Chance, Messen zu besuchen und dort kommende Titel selbst anhand von Vorab-Demos anzuzocken.

Im Rahmen des "The Game Festival" wird sich das Ganze nun ändern, denn begleitend zur Award-Show wird es bei Steam für 48 Stunden lang exklusive Demos zum Download geben. Im Fokus stehen dabei bislang unveröffentlichte Titel, die ihr so vorab ausprobieren könnt - eben wie auf einer Messe. Anschließend werden die Demos wieder von Steam entfernt.

Organisator Geoff Keighley bezeichnet das neue Event als "nächsten Schritt", für den die Zeit nun reif sei. "The Game Festival ist von Grund auf als Event ohne Grenzen designt", so Keighley weiter. Dieses solle die Vorzüge eines tatsächlichen Spiele-Events pünktlich zu den Game Awards der ganzen globalen Gaming-Community bringen.

Bislang wurden im Zuge dessen spielbare Demos zu folgenden Titeln bestätigt:

System Shock (Nightdive Studios)

Eastward (Pixpil/Chucklefish)

Spiritfarer (Thunder Lotus)

Moving Out (SMG Studio/Devm Games/Team17)

Röki (Polygon Treehouse/United Label)

Chicory (Greg Lobanov)

Wooden Nickel (Brain&Brain)

Haven (The Game Bakers)

Heavenly Bodies (2pt Interactive)

Acid Knife (Powerhoof)

The Drifter (Powerhoof)

CARRION (Phobia/Devolver)

SkateBIRD (Glass Bottom Games)

Vor allem System Shock der Nightdive Studios dürfte dann wirklich den ein oder anderen Spieler durchaus reizen. Bleibt abzuwarten, ob weitere Titel für die Initiative im Rahmen der Preisverleihung selbst angekündigt werden.