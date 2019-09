Die The Game Awards kehren auch im aktuellen Jahr 2019 zurück! Moderator und Veranstalter Geoff Keighley hat jetzt den Termin für die Preisverleihung samt etlicher Neuvorstellungen bekannt gegeben.

Mit den diesjährigen The Game Awards 2019 feiert das Format mittlerweile sein fünftes Jubiläum. Binnen kürzester Zeit hat sich die Show von Spielejournalist Geoff Keighley zu einem fixen Termin im Kalender des Spielejahres gemausert und ist zu einer der wichtigsten Shows in diesem Bereich überhaupt mutiert. Im Rahmen der Preisverleihung werden nicht nur die vermutlich wichtigsten Awards der Spielebranche verliehen, auch etliche Neuvorstellungen und Weltpremieren geben sich für gewöhnlich die Ehre.

In diesem Jahr steigt das Event wie gewohnt wieder im Dezember. Interessierte sollten sich den 12. Dezember 2019 anstreichen! Veranstaltungsort ist das Microsoft Theater in Los Angeles, es wird aber wieder einen kostenfreien Livestream geben, der auf mehr als 45 verschiedenen Plattformen weltweit verfolgt werden kann.

Keighley hielt sich in der Ankündigung ansonsten noch weitestgehend bedeckt, kann aber immerhin seine Vorfreude kaum verbergen: "Ich kann es nicht erwarten, euch mehr über das fünfte Jubiläum unserer Feier zu erzählen."

In den Fokus will man dabei die kreativen Schöpfer und deren Projekte rücken. Daher wird auch "eine Gruppe visionärer Teams ausgewählt", die auf den The Game Awards 2019 "ihre neue Projekte mit euch teilen" dürfen. Kurzum: Auch in diesem Jahr werdet ihr euch wie gewohnt über Neuankündigungen, Weltpremieren und etliche neue Trailer freuen dürfen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Im vergangenen Jahr hatten sage und schreibe 26,2 Millionen Zuschauer bei den Game Awards live eingeschaltet - eine Steigerung von 128 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

