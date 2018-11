An diesem Wochenende veranstaltete Microsoft sein Fan-Fest X018 in Mexico City, bleibt also nur noch ein großes Event in diesem Jahr: die The Game Awards 2018. Und die Award-Verleihung soll wahrhaft episch werden!

Neben den großen Messen wie E3 und gamescom haben sich seit mehreren Jahren mittlerweile die The Game Awards im jährlichen Spielekalender einen festen Platz ergattert. Anfang Dezember - und damit zum Jahresausklang - wirft die Preisverleihung nicht nur einen Blick zurück auf die erfolgreichsten Spiele des vergangenen Jahres, sondern lockt außerdem mit etlichen Neuankündigungen.

Auch die The Game Awards 2018 wurden ja längst bestätigt, in diesem Jahr will die Show aber noch einmal einen drauf setzen - zumindest wenn man Produzent und Gastgeber Geoff Keighley Glauben schenken mag. Die Anzahl der ohnehin schon üppigen Neuankündigungen im Rahmen der Show wird nämlich noch einmal angehoben.

Via Twitter äußerte sich Keighley nun zur Veranstaltung und verspricht: Die The Game Awards 2018 werden das "bislang größte Line-up in Sachen von Spieleneuankündigungen) zu bieten haben, seit es die Preisverleihung gibt. Diese hat sich ja recht schnell zur wichtigsten Award-Show innerhalb der Spielebranche gemausert.

Worum es sich bei den zahlreichen Ankündigungen genau handeln und wie viele es schlussendlich geben wird, ist natürlich noch nicht bekannt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich Keighley und Kojima recht nahe stehen, dürft ihr aber sicherlich auch mit einem neuerlichen Auftritt von Death Stranding rechnen. Womöglich nennt Kojima Productions ja während der Show auch einen konkreten Release-Termin für den PS4-Exklusivtitel?

Ansonsten werden mehrere große Publisher einen Blick in die Zukunft werfen und neue Titel präsentieren oder ankündigen. Die Nominierten für die Preisverleihung an sich werden am 13. November bekannt gegeben. Die Show an sich steigt dann am 07. Dezember 2018 um 2:30 Uhr morgens deutscher Zeit. Diese kann per Stream via YouTube, Facebook, Mixer, Steam TV, PSN und Xbox Live verfolgt werden.