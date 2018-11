Langsam aber sicher rückt mit den The Game Awards 2018 das letzte große Videospiel-Event des Jahres näher. Im Vorfeld wurden nun die Nominierungen für die Preisverleihung bekannt gegeben.

Innerhalb weniger Jahre haben sich die The Game Awards zur wichtigsten Preisverleihung in der Spielebranche gemausert. Auf dem von Geoff Keighley produzierten und moderierten Event werden regelmäßig auch namhafte Neuheiten vorgestellt, so dass ein im Zuge dessen verliehener Preis noch einmal etwas mehr an Bedeutung gewinnt.

Im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe wurden nun die Nominierten in den einzelnen Kategorien von Keighley persönlich vorgestellt. Diese Nase vorn haben dabei das Western-Epos Red Dead Redemption 2 sowie das Action-Abenteuer God of War von Sony Santa Monica; beide Spiele wurden in jeweils acht Kategorien nominiert, darunter auch in der Königsklasse des Game of the Year.

Die Nominierungen im Überblick:

Game of the Year

Assassin’s Creed Odyssey

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

Best Action Game

Call of Duty: Black Ops 4

Dead Cells

Destiny 2: Forsaken

Far Cry 5

Mega Man 11

Best Action-Adventure Game

Assassin’s Creed: Odyssey

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

Best Role-Playing Game

Dragon Quest XI

Monster Hunter: World

Ni no Kuni II

Octopath Traveler

Pillars of Eternity II: Deadfire

Best Ongoing Game

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

No Man’s Sky

Overwatch

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Best Game Direction

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Best Narrative

Detroit: Become Human

God of War

Life is Strange 2: Episode 1

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Best Art Direction

Assassin’s Creed Odyssey

God of War

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Best Score/Music

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Best Audio Design

Call of Duty: Black Ops 4

Forza Horizon 4

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Best Performance

Bryan Dechart as Connor, Detroit: Become Human

Christopher Judge as Kratos, God of War

Melissanthi Mahut as Kassandra, Assassin’s Creed Odyssey

Roger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption II

Yuri Lowenthal as Peter Parker, Marvel’s Spider-Man Games for Impact

11-11 Memories Retold

Celeste

Florence

Life is Strange 2

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories Best Independent Game Celeste

Dead Cells

Intro the Breach

Return of the Obra Dinn

The Messenger Best Mobile Game Donut County

Florence

Fortnite

PUBG MOBILE

Reigns: Game of Thrones Best VR/AR Game ASTRO BOT Rescue Mission

Beat Saber

Firewall Zero Hour

Moss

Tetris Effect Best Fighting Game