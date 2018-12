Die The Game Awards haben sich mittlerweile ja zu einem echten Fixpunkt im Dezember des Jahres gemausert. Seit der Einführung der Preisverleihung hat diese stets mehr an Bedeutung gewonnen, und auch die Zuschauerzahlen wachsen exorbitant.

Die in der vergangenen Woche ausgestrahlten The Game Awards 2018 hatten wieder etliche Neuankündigungen und Spieleindrücke zu bieten - neben den eigentlichen Preisverleihungen für die besten Titel des Jahres, versteht sich. Das bislang größte Line-up an Ankündigungen in der Geschichte des Events hat auch unglaublich viel mehr Zuschauer angezogen, als zuvor.

Wie jetzt bekannt gegeben wurden, haben 26,2 Millionen Interessierte die The Game Awards 2018 verfolgt. Das entspricht einer Steigerung von 128 Prozent (!) im Vergleich zum Vorjahr, als 11,5 Millionen Gamer eingeschaltet haben. Und auch das war bereits ein hervorragender Wert, entsprach dieser doch einer Steigerung von 202 Prozent gegenüber 2016, als noch 3,8 Millionen Spieler einschalteten.

Auf Twitch war die diesjährige Übertragung der bislang größte Livestream überhaupt; dort haben in der Spitze über 1,13 Millionen Spieler zugesehen - eine Verdopplung des letztjährigen Wertes. Mehr als 300 Twitch-Creators haben das Event in ihrem Programm als Co-Stream live eingebaut.

Bei Twitter avancierte die Show das vierte Jahr in Folge zum weltweit wichtigsten Trendbegriff.