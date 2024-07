The First Descendant

Ballern für massig Beute – darum geht es im Third-Person-Shooter The First Descendant. Damit ihr mit eurem Charakter möglichst gut und schnell voran kommt, geben wir euch einige Tipps rund ums Aufleveln, die Ausstattung mit Waffen und Modulen sowie effektive Kampfstile.

1. Der richtige Charakter

Zu Beginn des Spiels stehen euch drei Nachfahren (so der deutsche Begriff) zur Verfügung: Grenadier Lepic, Frostmagierin Viessa und Tank Ajax. Während Lepic und Viessa stark im Angriff sind, kann Ajax viel einstecken und sowohl sich als auch das Team mit Barriere und Kuppelschild schützen.

Relativ früh in der Story könnt ihr den Charakter Bunny über eine Nebenquest freischalten. Sie ist ausgesprochen flink und verfügt über Elektroangriffe mit großer Reichweite. Zockt ihr erstmal allein, dann steigt auf sie um. Ihr könnt sämtliche Waffen und Module mit jedem Descendant nutzen, allerdings müssen Grundwerte wie Lebensenergie und Schildkraft erneut aufgelevelt werden. Bedenkt das bei eurem Umstieg. Wie ihr schnell euren Charakter auflevelt, erfahrt ihr unter "5. Das richtige Aufleveln".

2. Die richtigen Waffen

Die Maschinenpistole ist die beste Allround-Waffe, egal mit welchem Nachfahren ihr unterwegs seid. Sie verfügt über eine überraschend hohe Reichweite und eine akzeptable Präzision. Die hohe Feuerrate macht den (im Vergleich zu anderen Waffen) geringen Schaden wett. Zudem fällt die Nachladezeit erfreulich kurz aus. Recht früh erhaltet ihr im Rahmen der Story die Ultimate-Waffe "Donnerkäfig", die euch sicherlich lange begleiten wird.

Als zweite Waffe rüstet ihr ein Taktisches Gewehr oder ein Spähergewehr aus. Ihre Durchschlagskraft und Zielgenauigkeit eignen sich perfekt für den Angriff auf feindliche Schwachpunkte. Gerade bei den Bossen macht das viel aus, weil ihre Schilde relativ schmal bemessene Schwachpunkte haben. Auch gegen Kolosse wie die Leichenfrau, bei denen man auf Distanz bleiben sollte, sind derartige Wummen ein Muss.

Die dritte Waffe sollte viel Schaden austeilen, also wählt ihr hier einen Werfer. Seine Explosivgeschosse tun vor allem Gruppen richtig weh, aber auch einzelne Ziele könnt ihr damit prima bearbeiten. Allerdings braucht es einen Moment, um das schwere Gerät nachzuladen. Setzt die Waffe darum nicht auf kurze Distanz ein, sonst erwischen euch die Vulgus mitten in der Nachlade-Animation.

Wichtig bei der Waffenwahl ist, dass sie unterschiedliche Munitionstypen nutzen. Es gibt vier Varianten: Standardmunition (z.B. Sturmgewehr), Einschlagmunition (z.B. Taktisches Gewehr), Hochleistungsmunition (z.B. Werfer/Kanone) und Spezialmunition. Teilen sich zwei oder gar drei eurer Waffen einen Munitionstyp, geht sie ausgesprochen schnell aus.

3. Die richtige Ausstattung

Module werden eingesetzt, um euren Descendant und seine Waffen mit unterschiedlichen Vorteilen auszustatten. Dazu zählen beispielsweise eine schnellere Regeneration, mehr Munition pro Magazin oder erhöhte Stabilität beim Schießen. Wie viele ihr einsetzen dürft, hängt von Meisterschaftsrang und Stufe eures Nachfahren ab. Zu Beginn könnt ihr nur wenige Module nutzen, aber keine Sorge: Mit der Zeit geht da noch einiges mehr.

Ist eine neue Stufe erreicht, könnt ihr diese bei den "Händen des Ursprungs" in Albion freischalten. Zudem dürft ihr nach einer Weile auch Module aufwerten, um ihre Effekte zu erhöhen. Aber Achtung: Eure Kapazität ist begrenzt und eine Aufwertung erhöht auch die notwendige Kapazität. Wertet zu Beginn vor allem euer Sekundärmodul (Nahkampfangriff) auf, denn jede aufgewertete Stufe dieses Moduls erhöht eure gesamte Modulkapazität.

Wichtige Module für eure Waffen:

Nachladezeit

Rückstoß

Genauigkeit

Schusswaffen Kritischer Schaden

Attribut-Angriff (zusätzlicher Elementarschaden)

Wichtige Nachfahrenmodule für euren Descendant:

Verteidigung

Lebenspunkte

Fokus (passend zur Waffe)

Fertigkeiten-Abklingzeit

Widerstand gegen Feuer, Kälte, Gift (je nach Gegnertyp)

Reaktoren und Komponenten

Auf der rechten Seite eures Charakter-Screens seht ihr die Reaktoren und externen Komponenten, die ihr nicht außer Acht lassen solltet. Der Reaktor bestimmt eure Fertigkeitenstärke und sollte immer auf die Skills eures Nachfahren abgestimmt sein. Das bringt ordentliche Boni. Zudem geben unterschiedliche Reaktoren zusätzliche Boni, wenn ihr bestimmte Waffen oder Waffengattungen angelegt habt. Ein Reaktor, der zu euren Waffen passt und beide Element-Fertigkeitsstärken unterstützt, ist daher das Nonplusultra, um das Maximum aus euren Skills herauszuholen.

Auch die anderen vier Komponentenplätze sollten optimal besetzt sein. Sie verbessern nämlich Gesundheit, Verteidigung, Schild und Regeneration. Diese Komponenten können nicht aufgewertet werden, im Gegensatz zu Waffen und Modulen. Zwar könnt ihr die Fertigkeitsstärke des Reaktors etwas steigern, aber abgesehen davon müsst ihr diesen nach und nach gegen stärkere Beute austauschen.

4. Der richtige Spielstil

Das Allerwichtigste zuerst: Spielt im Team! Das erleichtert euch das Descendant-Leben enorm. In der Gruppe verfügt ihr über mehr Feuerkraft und idealerweise unterschiedliche Klassen, die sich gegenseitig ergänzen. So kann Viessa die Feinde einfrieren, die Lepic anschließend mit seinen Granaten erledigt. Außerdem könnt ihr euch gegenseitig wiederbeleben. Das ist überaus wichtig, weil viele Einsätze mit einem Respawn-Limit versehen sind. Sobald das ausgeschöpft ist, scheitert die Mission.

Gegen die Bosse in den Dungeons habt ihr solo nahezu keine Chance. Zusammen gestalten sich diese Kämpfe dagegen relativ einfach. Ganz anders sieht es bei den Kolossen aus. Hier entscheidet weniger das Level der Descendants, sondern vielmehr die richtige Ausstattung aller Gruppenmitglieder über glorreichen Sieg oder krachende Niederlage.

Generell macht die Vulgus nicht ihre Klasse, sondern allein ihre Masse zur Herausforderung. Bereits zu Beginn des Spiels seht ihr euch immer kleinen, meist bunt gemischten Gruppen von Feindtypen gegenüber. Selbst mit dem ausdauernden Ajax solltet ihr euch höchstens kurzzeitig in den Nahkampf begeben, beispielsweise um einem Teamkameraden aus der Patsche zu helfen. Gegner rücken oftmals aus allen Himmelsrichtungen an und einige sind zudem sehr flott unterwegs. Somit werdet ihr rasch eingekreist – und das bedeutet häufig das Ende.

Darum gilt: Haltet einen Sicherheitsabstand zu euren Feinden. Dank einer einstellbaren Zielhilfe lassen sich Schwachpunkte wie der Kopf selbst aus der Entfernung gezielt bearbeiten. Eingehendem Beschuss weicht ihr per Rolle aus, ebenso nutzt ihr Wände oder Felsen als kurzzeitige Deckung. Wird es dennoch brenzlig, setzt euren Enterhaken ein. Damit weicht ihr etwa auf eine höhergelegene Ebene aus – das verschafft euch einen taktischen Vorteil und eine kurze, teils jedoch rettende Verschnaufpause.

5. Das richtige Aufleveln

Haltet euch vornehmlich an die Missionen der Kampagne. Sie bringen euch reichlich Erfahrungspunkte und noch viel mehr Loot ein. Rüstet euren Kämpfer regelmäßig mit den stärkeren Waffen und Modulen aus. Geht alles im Team an, denn das ist am effizientesten. Während die Dungeons am Ende eines jeden Story-Abschnitts allein kaum zu schaffen sind, erledigt ihr diese Einsätze in der Gruppe sehr flott.

Die in jedem Gebiet verteilten Leeren- und Zonenaufklärungsmissionen können nur mit einer bestimmten Fertigkeit gestartet werden, beispielsweise Gift oder Feuer. Habt ihr selbst keinen entsprechenden Descendant zur Verfügung, hilft erneut ein Team aus unterschiedlichen Klassen weiter. Der Abschluss belohnt euch mit Erfahrungspunkten und teils wertvollen Crafting-Materialien sowie Bauplänen für mächtige Ultimate-Gegenstände.

Wenn ihr zusätzliche Nachfahren leveln wollt, gibt es dafür übrigens einen idealen Platz. Geht nach Kingston zum Areal "Der große Platz" und spielt dort den Sondereinsatz "Verteidige die Albion-Ressourcen" (das Schildsymbol direkt beim Reisepunkt). Mit halbwegs vernünftiger Ausrüstung und ein paar Anläufen könnt ihr einen frischen Nachfahren binnen 30 bis 60 Minuten von Stufe 1 auf 40 bringen.