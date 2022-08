Action-RPG-Shooter geht im Oktober in die Beta

The First Descendant

Fans von Looter-Shootern bekommen mit The First Descendant einen weiteren Genre-Vertreter an die Hand. Einen ersten Vorgeschmack soll es im Oktober im Rahmen einer Beta geben.

Vor einiger Zeit hat Nexon mit The First Descendant einen Mix aus Action-Rollenspiel und Shooter angekündigt - also einen waschechten Looter-Shooter. Wer etwas für das Genre übrig hat, der darf sich schonmal auf Oktober freuen, denn dann soll es einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Hoffnungsträger im Rahmen einer Beta geben.

Via Steam soll die besagte Testphase im Zeitraum vom 20. bis 26. Oktober 2022 abgehalten werden. Der Startschuss wird um 9:00 Uhr deutscher Zeit fallen, Schluss ist dann am letzten Tag um 8:59 Uhr.

Was bekommt ihr in der Beta geboten? Insgesamt soll es bereits 10 spielbare Charaktere geben, aus denen ihr wählen könnt. Details zu den Charakterklassen sollen laut Nexon zu einem späteren Zeitpunkt bis zum Start der Beta folgen. Im Übrigen stehen weitere Details zum konkreten Umfang noch aus.

Passend zur Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer, der einige neue Teilbereiche des Spiels in Aktion zeigt, darunter den Koop, Bossgegner und mehr. Mit dem Kämpfer Lepic, dem Debuffer Viessa, die mit elektrischen Attacken ausgestattete Bunny und den Tank Alex wurden auch neue Charaktere darin vorgestellt.

The First Descendant wird auf Basis der Unreal Engine 5 für PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S entwickelt; es handelt sich um eine komplett neue IP von Nexon.