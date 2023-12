The Finals wurde im Laufe der Game Awards im Dezember überraschend veröffentlicht - und avancierte seither zu einem absoluten Erfolgstitel.

Besser hätten sich die Mannen der Embark Studios das Ganze wohl kaum vorstellen können: Anlässlich der Game Awards Anfang Dezember hatte man den Free-to-Play-Shooter The Finals kurzerhand ohne größere Vorankündigung veröffentlicht - und die Spieler danken es dem Team in Scharen.

Bereits wenige Wochen nach dem überraschenden Release konnte nun die verrückte Marke von zehn Millionen Spielern im Titel geknackt werden. Losgelöst von dieser beachtlichen Spielerzahl zeigt sich der Erfolg des Titels auch an anderer Stelle: Auf der Xbox ist The Finals in der Kategorie des "Top Free Game" aktuell an anderen Größen wie Call of Duty: Warzone oder Fortnite vorbei gerauscht.

Dementsprechend begeistert ist natürlich auch Rob Runesson, der Executive Producer von The Finals: "Wir sind einfach nur gerührt und begeistert von der Reaktion der Community. Wir hätten es uns nie träumen lassen, so schnell zehn Millionen Spieler zu erreichen. Wir werden das Spiel weiterhin verbessern und ausbauen und sicherstellen, dass es für unsere Community in den nächsten Jahren noch so einige Überraschungen geben wird."

Bereits Anfang dieser Woche startete im Titel ein erstes In-Game-Event passend zur Jahreszeit. Es gibt allerhand weihnachtliche kosmetische Gegenstände, mit denen ihr durch das verschneite Monaco schlendern könnt. Des Weiteren können Zuschauer auf Twitch auch Twitch Drops bei allen teilnehmenden Streamern absahnen. Nach den Feiertagen soll es in Season 1 mit neuen Inhalten weiter gehen.