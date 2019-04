Zwar wird The Elder Scrolls VI in diesem Jahr nicht auf der E3 2019 zu sehen sein und daher wohl noch länger auf sich warten lassen, nun lässt das Spiel aber dennoch aufhorchen - dank einer coolen Aktion rund um eine Skyrim-Oma.

Wer sich intensiver mit der The-Elder-Scrolls-Reihe auseinandersetzt, der hat vielleicht schon einmal den Namen Shirley Curry aufgeschnappt. Diese ist in der Community eher als sprichwörtliche Skyrim-Oma bekannt, denn trotz ihres erheblichen Alters streift sich mit Begeisterung durch die Spielwelt von The Elder Scrolls V: Skyrim.

Das ist auch Entwickler Bethesda nicht verborgen geblieben und so hat dieser nun Shriley Curry kurzerhand eingeladen und dieser eine Rolle im kommenden The Elder Scrolls VI verschafft. Die Skyrim-Oma wird also als digitales Abbild in Form eines NPCs im kommenden Rollenspiel-Epos von Bethesda zu sehen sein.

Zuvor hatte es sogar eine Petition gegeben, dass Bethesda Curry doch bitte in der Rollenspiel-Reihe unterbringen möge; diese ist nun ganz offensichtlich von Erfolg gekrönt. Die Bekanntgabe erfolgte durch Todd Howard im Rahmen eines Livestreams anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Franchise persönlich.

Well, since they made the announcement today about me, as a character in the next TES game ...I can show my favorite thing I brought away with me!!! 🥰 pic.twitter.com/lIoEJ3tz83