Auf der E3 2018 in Los Angeles hat Bethesda ja offiziell bestätigt, dass sich die Rollenspiel-Fortsetzung The Elder Scrolls VI in Arbeit befindet. Jetzt betont das Studio abermals, wie weit der RPG-Hoffnungsträger aber tatsächlich noch entfernt ist.

Schon in Los Angeles hatte Bethesda im Juni dieses Jahres betont, dass das Sci-Fi-Epos Starfield das nächste größe Projekt des Studios sein wird und The Elder Scrolls VI erst danach erscheinen wird. Und selbst Starfield könnte ja durchaus auch erst für die nächste Konsolengeneration erscheinen oder zumindest ein Cross-Gen-Titel werden.

Auf der PAX Australia hat sich Matt Firor von der Muttergesellschaft von Bethesda, ZeniMax Online Studios, zum Thema geäußert und nun erneut betont, dass der Release von The Elder Scrolls VI immer noch sehr weit entfernt ist.

"Die einfachste Sache ist doch, wenn ihr darauf schaut, wie es angekündigt wurde: Es war zunächst Starfield und dann erst The Elder Scrolls VI. Ihr könnt nun zurückblicken und die Jahre zwischen den einzelnen Veröffentlichung der Bethesda Game Studios zählen, dann bekommt ihr eine Idee davon, dass es nicht ansatzweise in der nächsten Zeit erscheinen wird", so Firor in Bezug auf die RPG-Fortsetzung.

Anschließend fügte er hinzu, dass es bis zum Zeitpunkt, an dem The Elder Scrolls VI erscheint, "auch schon eine andere Konsolengeneration geben wird, ganz sicher". Firor schlägt damit in die gleiche Kerbe wie Todd Howard, der Chef der Bethesda Game Studios, der schon auf der E3 2018 betonte, dass der neue RPG-Teil noch in der frühen Pre-Production-Phase und noch kein spielbares Stadium erreicht sei. Seine weiteren Kommentare legten ebenfalls erst eine Veröffentlichung für die PS5 und die vierte Generation der Xbox nahe.

Zählt man eins und eins zusammen, so werden wir uns wohl mindestens bis 2021 gedulden müssen, bis The Elder Scrolls VI erscheinen könnte. Wir halten euch auf dem Laufenden, sollte es zum Thema etwas Neues geben.