Vasektomie in Himmelsrand

Auf sehr ungewöhnliche Weise wirbt eine australische Klinik dafür, dass sich junge Männer, einer Vasektomie, einem Eingriff an den Hoden, unterziehen.

Das postive am Sommerloch ist, dass wir euch mit kuriosen Meldungen wie dieser hier erfreuen können. Die Verhütungsklinik Marie Stopes in Australien packt die Gelegenheit offenbar bei den Eiern, junge Männer anhand ihres Hobbys auf einen medizinischen Eingriff aufmerksam zu machen. Mittels markiger Sprüche aus dem Skyrim-Universum wird dafür geworben, sich die Samenleiter durchtrennen zu lassen, um unerwünschte Schwangerschaften zu verhindern. Genannt wird diese Prozedur Vasektomie. Zwar stammen die Postings bereits aus 2018, wurden allerdings jetzt erst auf Reddit und Twitter richtig populär.

Allerdings bekommen Patienten das Spiel nicht geschenkt. Viel mehr werden Thematiken aus The Elder Scrolls V: Skyrim aufgegriffen, um den eigentlichen Eingriff zu bewerben. Das passiert mit markigen Sprüchen wie "Stelle sicher, dass du wirklich der letzte Dragonborn bist" oder "Frohen Videospiel-Tag! Falls sich euer Fus Ro Dah in der Vergangenheit als ein bisschen zu effektiv herausgestellt hat, ist es vielleicht an der Zeit für eine Vasektomie! Wir versprechen, dass es sich nicht wie ein Pfeil im Knie anfühlen wird." Würde das reichen, um euch von einer Vasektomie zu überzeugen?