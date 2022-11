The Elder Scrolls Online: Firesong

Die Jahres-Events von ESO laufen meist nach gleichem Muster ab. Der Auftakt im März, die kostenpflichtige Erweiterung im Juni, Dungeons im September und eine Abschluss-Quest im November. Doch dieses Mal haben sich die Entwickler mehr in Zeug gelegt. Mit Firesong erwartet euch nach der Erweiterung High Isle ein erstaunlich umfangreicher DLC als Abschluss des Jahres-Events Vermächtnis der Bretonen. Wir konnten den DLC bereits vorab spielen und verraten euch (so spoiler-frei es geht), was euch darin erwartet.

Firesong erhaltet ihr auf verschiedene Weise. Besitzer von ESO Plus bekommen den DLC automatisch, des weiteren ist er im Kronen-Shop erhältlich und Besitzer der Erweiterung High Isle müssen dank eines erfolgreichen Community-Events auch nichts dazubezahlen. Auf dem PC startet Firesong ab dem 1. November, Konsoleros müssen sich leider erneut etwas länger gedulden, dort geht es erst ab dem 15. November zur Sache.

Firesong ist definitiv kein kleiner DLC. Anders, als beim Abschluss anderer Jahres-Events hat sich Zenimax mächtig ins Zeug gelegt und einen kompletten Story-DLC aus dem Boden gestampft, der natürlich auf dem Bretonen-Event und der Erweiterung High Isle aufbaut. Die erste dicke Überraschung ist, dass ihr nicht nur neue Questreihen erhaltet, sondern diese auch noch in einem komplett neuen Gebiet stattfinden.

Mit Galen wurde das Systren-Archipel um eine weitere Insel ergänzt und die ist gar nicht mal so klein. Galen ist hübsch anzuschauen mit der typisch bretonischen Hauptstadt Vastyr, westeuropäisch angehauchten Arealen, Steilklippen aber auch Dschungelgebieten mit Lavaströmen. Neben den bretonischen Elementen zeigt sich deutlich der Einfluss der drei Druidenvölker, die auf der Insel ansässig sind. Aber auch Piratenfestungen an den Küsten sind erneut vorhanden.

Um eben diese drei Bevölkerungsgruppen dreht sich auch die Story von Firesong (Feuersang ist übrigens einer der drei Druidenzirkel). Eben jener Feuersang hat sich mit den Grauenssegelpiraten, die wir von High Isle kennen, zusammengetan, um den anderen beiden Zirkeln und den Bretonen vom Haus Monard an den Kragen zu gehen. Genau dieses Bündnis zu zerschlagen und den Frieden auf Galen wiederherzustellen, ist euer Job im DLC, der neben der Hauptstory natürlich wieder einige Nebenquests zu bieten hat. Habt ihr die Erweiterung High Isle gespielt, kommen noch Bonusquests hinzu, welche deren Storylines abschließen.

Der Umfang von Firesong ist nicht ohne. Um die 15 Stunden Spielzeit warten auf euch, mit einem fulminanten Finale auf der Vulkaninsel Y’ffelon. Damit hat Firesong etwa den Umfang einer halben Erweiterung. Neben neuen Quests erwarten euch einige alte Bekannte wie Quen von der Diebesgilde, aber auch neue Feinde, darunter Waldgespenster, Chimären und Lavafrösche, die es nur auf dieser Insel gibt. Zwei neue Gewölbe gehören ebenso dazu wie neue Vulkanschlote, die aktuellen Welt-Events. Zudem streifen neue Weltbosse durch die Gefilde der Insel, um unachtsamen Abenteurern in den Rücken zu fallen.

The Elder Scrolls Online - Firesong DLC - Prolog-Trailer Mit Firesong wartet auf ESO-Fans am 1. November (PC), bzw. 15. November (Konsolen) nochmals ein umfangreicher Story-DLC, der für Besitzer der High-Isle-Erweiterung kostenlos spielbar ist.

Wer sich bereits fleißig dem in High Isle eingeführten Sammelkartenspiel Ruhmesgeschichten gewidmet hat, darf sich über einen komplett neuen Kartensatz des Druidenkönigs freuen. Natürlich gibt es auch wieder eine Reihe von neuen Ausrüstungssets, die ausschließlich auf Galen zu bekommen sind und neue Achievements sind ebenfalls an Bord.

Parallel zu Firesong wird übrigens auch Update 36 eingespielt, das neben Fehlerkorrekturen auch eine Reihe von Quality-of-Life-Features mit sich bringt. Dazu gehören Markierungen für Gegner, eine Text-zu-Sprache-Option, die Möglichkeit, in den Städten Begleiter auszublenden, damit es im Handwerksviertel nicht zu viel Gedrängel gibt und auch die Möglichkeit, Chatlinks zu euren Häusern und Wohnungen zu posten. Ach, erwähnten wir übrigens, dass ihr nun auch einige Tiere streicheln und damit eine Errungenschaft erlangen könnt?