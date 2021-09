Seit mittlerweile über sieben Jahren gibt es The Elder Scrolls Online für den PC, gefolgt von den Konsolenversionen nebst Wegfall der Abopflicht ein Jahr später. Seitdem hat das Online-Rollenspiel viele Fans gefunden und das nicht ohne Grund. Wir haben für euch mal zusammengestellt, warum The Elder Scrolls Online immer noch eine absolute Empfehlung für Rollenspiel- und MMORPG-Begeisterte ist, selbst wenn sie noch keinen Fuß nach Tamriel gesetzt haben.

1. ESO ist das perfekte erste MMO

The Elder Scrolls ist ausgesprochen einsteigerfreundlich. Selbst wer noch nie einen Fuß in ein Rollenspiel oder MMO gesetzt hat, wird nicht überfordert. Das neue, seit der Erweiterung Blackwood verfügbare Tutorial macht den Einstieg sogar noch einfacher als je zuvor. Bei der Charaktererstellung könnt ihr im Grunde nichts falsch machen. Jede Klasse kann alle Waffen und Rüstungen verwenden, lediglich bei den Skills gibt es Unterschiede. Und noch ein Vorteil: es gibt keine Realms, sondern einen Megaserver, sodass es kein Problem ist, eure Freunde zu finden.

Abgesehen davon könnt ihr beginnen, wo ihr möchtet, denn seit Einführung von One Tamriel skalieren die Gegner und Quests mit eurem Level, sodass es keine unschönen Barrieren gibt. Es macht sogar keinen Unterschied, ob ihr mit anderen Einsteigern, gestandenen Veteranen oder gar allein loszieht. Erfahrungspunkte und Beute erhält jeder Spieler individuell, PvP gibt es nur in ausgewiesenen Zonen.

2. Faires Bezahlmodell

Während immer noch viele Online-Rollenspiele auf Abomodelle setzen und monatliche Gebühren verlangen, punktet The Elder Scrolls Online mit äußerst fairen Bezahlmodellen. Die Standard Edition, bestehend aus Hauptspiel und dem Morrowind-Kapitel ist für wenig Geld zu haben, lediglich die Erweiterungen sind kostenpflichtig. Mit dem Launch der jährlichen Erweiterungen gibt es zudem immer wieder preiswerte Bundles, welche die jeweils aktuelle Erweiterung und die früheren Kapitel beinhalten.

Wer zusätzlich das Abonnement ESO Plus mit monatlicher Gebühr abschließen möchte, kann das natürlich tun. Die Mitgliedschaft umfasst Zugriff auf alle DLCs, Währung für den In-Game-Store sowie eine ganze Reihe von Quality-of-Life-Features, wie zum Beispiel mehr Lagerplatz. Spielerische Vorteile erlangt man dadurch nicht, denn ESO setzt voll und ganz darauf, keine Pay-to-Win-Mechaniken einzusetzen. Der Kronen-Shop bietet ausschließlich kosmetische Elemente, Reittiere, Housing-Einrichtungen und ähnliches.

3. Riesige, wachsende Spielwelt

Die Spielwelt von The Elder Scrolls Online ist mittlerweile gigantisch und enorm abwechslungsreich. Dank der alljährlichen Erweiterungen wächst das Spiel stetig – mit jeder Erweiterung kommen zwei neue Gebiete hinzu. Das schöne ist: seit One Tamriel seid ihr nicht mehr an eine Reihenfolge gebunden, in der ihr die Gebiete spielt, sondern könnt sie ganz frei nach eigenem Wunsch erkunden.

Wer bereits ein The-Elder-Scrolls-Spiel gespielt hat, findet zudem immer wieder bekannte Zonen und kann sich gleich heimisch fühlen. So sind nicht nur Morrowind und Skyrim bereits in ESO enthalten, in diesem Jahr kamen auch noch Oblivion und die Totenländer hinzu. Dank des umfangreichen Angebots an Quests und Aufgaben könnt ihr etliche hundert Stunden in The Elder Scrolls Online verbringen – und der Nachschub ist gesichert.

4. Tolles Spiel für Solisten

The Elder Scrolls Online ist zwar ein Online-Rollenspiel, aber das heißt nicht, dass es nicht für Einzelspieler geeignet ist – ganz im Gegenteil. Die riesige Welt voller Geschichte und Abenteuer und umfangreichem Lore bietet ein Rollenspiel im klassischen Sinne. Das Angebot an Inhalten, die allein bewältigt werden können, ist geradezu riesig und umfasst etliche Hundert Stunden an Quests, Aufgaben und Aktivitäten wie beispielsweise Archäologie oder Crafting.

Dank der skalierenden Gegner-Level könnt ihr dabei die Spielwelt unbeschränkt erkunden und seid nicht auf Hilfe angewiesen. Erst recht nicht seit dem diesjährigen Blackwood-Kapitel. Mit dem Begleiter-System wurde mit Blackwood eine Mechanik eingeführt, die Spielern in bester Elder-Scrolls-Manier einen kämpfenden KI-Mitstreiter zur Seite stellt. Wollt ihr doch mal menschliche Gesellschaft, sorgen nützliche Tools dafür, dass ihr schnell Anschluss findet, sei es für einzelne Gruppenverliese oder ganze Gilden.

5. Tolles Spiel für Multiplayer-Fans

Unabhängig davon, dass ihr viele der Inhalte von The Elder Scrolls Online solo spielen könnt, ist es immer noch ein Massively-Multiplayer-Online-Rollenspiel. Das heißt, ihr könnt natürlich auch nahezu alle Aktivitäten gemeinsam mit Freunden spielen. Das wird dadurch erleichtert, dass sich alle Spieler auf einem gemeinsamen Mega-Server befinden und ihr euch nicht um verschiedene Realms kümmern müsst.

Aktivitäten gibt es genug, die auch speziell auf Spielergruppen ausgelegt sind. Natürlich erwarten euch unzählige Gruppen-Dungeons, die sogenannten Verliese. Zudem gibt es die sogenannten Prüfungen, also klassische Raids für größere Gruppen. Hinzu kommen öffentliche Verliese, Welt-Events und vieles mehr, was gemeinsam bestritten werden kann. Und natürlich gibt es auch ein komplettes Gildensystem, wobei ihr sogar mehreren Gilden gleichzeitig beitreten könnt. Für die ultimative Herausforderung gibt es dann noch das PvP-System, in dem drei Teams in kleinerem oder drei Allianzen in größerem Rahmen gegeneinander antreten.

6. Flexible und individuelle Charaktergestaltung

Feste Klassen? Die gibt es hier nicht. Bei den meisten MMOs seid ihr auf bestimmte Rollen eingeschränkt, die ihr nur bedingt wechseln könnt. Nicht so bei The Elder Scrolls Online. Zwar gibt es verschiedene Charakterklassen mit speziellen Skills, diese könnt ihr aber flexibel gestalten. So sind die Klassen beispielsweise nicht an bestimmte Waffengattungen oder Rüstungsarten gebunden – jede Klasse kann alles verwenden und eure Skillsets stellt ihr selbst nach eigenem Geschmack zusammen.

Es liegt ganz bei euch, welche Rolle ihr in ESO übernehmen wollt. Einzelkämpfer, Handelsfürst, Kriegsanführer, Häuslebauer, Raidleiter, Streamer, Rollenspieler, Gesetzloser, Schatzsucher, ja selbst Werwolf oder Vampir – alles ist möglich. Zusätzlich habt ihr unzählige Möglichkeiten, eure Charaktere mit verschiedenen Kostümen, Monturen oder Rüstungsteilen auszustatten. So habt ihr am Ende eure ganz eigenen, individuelle Spielfigur.

7. Euer Eigenheim in Tamriel

Fans von Online-Rollenspielen haben oft den einen Wunsch: ein eigenes Häuschen. Seit dem Homestead-Update im Jahre 2017 ist dies in The Elder Scrolls Online ohne weiteres möglich. Mittlerweile gibt es in so ziemlich jedem Gebiet von ESO ein oder mehrere Räumlichkeiten und Häuser, die ihr gegen erspieltes Gold oder im Kronen-Shop erwerben könnt. Vom Gasthofzimmer bis zum opulenten Anwesen ist alles vertreten.

Aber nicht nur das, euer trautes Heim könnt ihr auch ganz nach eigenem Geschmack einrichten. Dafür stehe unzählige Einrichtungsgegenstände, Möbel und Dekoelemente zur Verfügung, die ihr zum Teil sogar selbst mit dem Crafting-System herstellen könnt. Der Wohn-Editor bietet euch hierfür alle Möglichkeiten. Selbst Begleiter, Reittiere, Gehilfen und Hausgäste können in eure Anwesen einziehen – ihr könnt ihnen sogar Pfade zuweisen, damit sie nicht nur still und stumm in der Gegend herumstehen.

8. Sound und Grafik sind up-to-date

Wer denkt, dass The Elder Scrolls nach sieben Jahren technisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, könnte nicht falscher liegen. Das Spiel hat im Laufe der Zeit unzählige Upgrades erhalten, vom 4K-Client bis hin zum Upgrade auf die Next-Gen-Konsolen, das in diesem Jahr umgesetzt wurde. Sogar technische Neuerungen werden implementiert. ESO wird eines der ersten Spiele, welches das neue, KI-gesteuerte DLAA-Antialiasing von NVIDIA einsetzen wird.

Aber nicht nur das, auch das Design der riesigen Spielwelt weiß mit vielen Details und wunderschönen Umgebungen zu begeistern. Hinzu kommt eine tolle Sounduntermalung mit orchestraler Musik, die für Atmosphäre sorgt. Und nicht zu vergessen, dass alle Dialoge im Spiel komplett vertont und synchronisiert wurden.

9. Derzeit größtes Konsolen-Rollenspiel

The Elder Scrolls Online freut sich vor allem auf PlayStation und Xbox enormer Beliebtheit, und das nicht nur, weil die Standard Edition kostenlos im Xbox Game Pass erhältlich ist. Ein beträchtlicher Anteil der mittlerweile knapp 20 Millionen ESO-Spielern ist auf den Konsolen unterwegs. Die Konsolenversionen von ESO wurden speziell auf die Bedürfnisse von Konsolenspielern ausgerichtet, vor allem dank der speziell auf Gamepads ausgelegten, benutzerfreundlichen Steuerung.

Aber auch die Performance auf den Konsolen überzeugt, die über die Jahre kontinuierlich durch Updates verbessert wurde. Selbst 4K-Auflösungen sind mittlerweile kein Problem mehr. In diesem Jahr hat ESO zudem eine Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S erhalten, die erhebliche grafische Verbesserungen mit sich bringt und zudem mit drastisch verkürzten Ladezeiten glänzt.

10. Hilfsbereite Community

Ein neues Online-Spiel zu betreten, beinhaltet oft eine gewisse Hemmschwelle. Bei The Elder Scrolls Online ist das nicht nötig. Die ESO Community gilt als extrem lebhafte und hilfsbereite Community, die neue Spieler gern an die Hand nimmt. Erfreulich ist auch der insgesamt vergleichsweise freundliche und ruhige Umgang der Spieler miteinander. Neulinge werden nicht nur in Gilden im Allgemeinen mit offenen Armen empfangen und bekommen viel Hilfe von den erfahreneren Spielern.

Aber auch das Zusammenspiel mit den Entwicklern funktioniert. So gibt es einen regen Austausch zwischen Entwicklern und Community, um das Spiel weiter zu verbessern. Dazu gehören nicht nur Test-Server, auf denen neue Updates bereits im Vorfeld getestet werden können, sondern auch viele Community-Events, Entwickler-Streams und vieles mehr. Werdet doch auch einfach ein Teil der ESO-Community und probiert das Leben in Tamriel aus!