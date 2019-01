The Elder Scrolls Online: Elsweyr

Ein Leak hatte im Netz schon vor etlichen Tagen ein neues Add-on namens "Elsweyr" zu The Elder Scrolls Online nahegelegt, jetzt hat Bethesda Softworks Nägel mit Köpfen gemacht und dieses offiziell angekündigt.

Nachdem aufgrund eines Leaks zuvor schon vermeintliche Details zur neuen Erweiterung The Elder Scrolls Online: Elsweyr ins Netz gelangt waren, hat Bethesda Softworks kurzerhand einen Livestream angekündigt. Dieser ist nun über die Bühne gegangen und besagtes Add-on wurde im Zuge dessen jetzt ganz offiziell bestätigt.

Bei der Vorstellung der Pläne für das Jahr 2019 spielt das neue Story-Kapitel "Elsweyr" in The Elder Scrolls Online eine tragende Rolle. Dieses ist Teil eines insgesamt aus vier Episoden bestehenden Handlungsstrangs, der endlich auch Drachen in die Welt von TESO bringen wird. Dabei handelt es sich um eine Premiere im Fantasy-Online-Multiplayer-Titel. Gleichzeitig bestätigte sich insoweit auch der vorherige Leak im Netz.

Die Story ist im namensgebenden Land Elsweyr angesiedelt, der Heimat der Khajiit. Die neue Zone soll ähnlich groß ausfallen wie die Summerset-Zone aus dem vergangenen Jahr und soll euch in etwa 30 Stunden lang mit neuen Abenteuern beschäftigen. Außerdem ist mit dem Necromancer eine neue Klasse an Bord, die Tote kommandieren und mächtige Zaubersprüche nutzen kann.

Während "Elsweyr" selbst im Juni auf PC, Mac, PS4 und Xbox One erscheinen soll, werden die Drachen schon etwas früher in TESO Einzug erhalten. Diese erscheinen nämlich schon im Februar im Rahmen des vorgezogenen DLC-Pakets "Wrathstone".