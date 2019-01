Ein Leak legte unlängst die nächste Erweiterung zum populären Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online nahe. Jetzt könnte das Add-on tatsächlich kurz vor der Ankündigung stehen.

Seit 2014 ist The Elder Scrolls Online auf dem PC, ab dem Folgejahr dann auch für PS4 und Xbox One erhältlich. Seither haben die Mannen von Bethesda auch mehrere Erweiterungen veröffentlicht, um die Spieler bei der Stange zu halten. Ein Leak legte zuletzt ein nächstes solches Add-on nahe - und jetzt reagieren die Entwickler offenbar.

Dataminer hatten in den Spieldateien des MMORPGs Hinweise auf eine neue Erweiterung namens "Elsewyr" gefunden. Zudem gab es in diesem Zusammenhang auch Hinweise, dass das Add-on die Necromancer-Klasse im Spiel einführen könnte.

Cat’s out of the bag! 🐈🐉💀 https://t.co/3Qb5aLyjBJ pic.twitter.com/blB4Dugq1j