The Elder Scrolls Legends

Die Elder-Scrolls-Reihe hat ja nicht nur etliche Hauptableger hervor gebracht, sondern auch einige Spin-Offs. Eines davon ist The Elder Scrolls Legends, das nun jedoch keine große Zukunft mehr zu haben scheint.

Mit The Elder Scrolls Legends hat sich auch Bethesda an einem Sammelkartenspiel basierend auf dem bekannten RPG-Universum versucht, nachdem Mitkonkurrent Hearthstone von Blizzard das Genre salonfähig gemacht hat und immense Erfolge feierte. Bethesda ist es offenbar nicht gelungen, diesen Erfolg mit dem Elder-Scrolls-Spin-Off zu replizieren, weshalb das Spiel nun erst einmal auf Eis liegt.

Wie via Reddit von offizieller Seite bestätigt wurde, hat man alle weiteren Arbeiten am Spiel nun bis auf Weiteres eingestellt. Damit wird auch die eigentlich schon in Aussicht gestellte neue Erweiterung, die im Laufe des Winters hätte veröffentlicht werden sollen, nicht mehr erscheinen.

Trotz der Einstellung der weiteren Arbeiten und damit fehlender neuer Inhalte bekräftigten die Macher jedoch, dass The Elder Scrolls Legends bis auf Weiteres spielbar bleiben und verfügbar sein soll. Ihr könnt euch mit den verfügbaren Inhalten also weiterhin beschäftigen. Auch monatliche Belohnungskarten und In-Game-Events soll es immerhin zunächst weiterhin geben.

Das war es dann aber auch: Neue Erweiterungen oder anderweitige neue Spielinhalte befinden sich offiziell nicht länger aktiv in Entwicklung. Der Support wird such auf übliche Wartungsarbeiten beschränken.