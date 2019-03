Bethesda kündigt Beta und Early Access an

The Elder Scrolls: Blades

Bethesda hat duer der letztjährigen E3 mit The Elder Scrolls: Blades ein weiteres Rollenspiel der bekannten Spielemarke offiziell angekündigt. Im Vorfeld des Release sollen Spieler dieses anhand einer Beta sowie im Rahmen eines Early Access ausprobieren können.

Eine der größten Rollenspiel-Marken überhaupt ist sicherlich The Elder Scrolls aus dem Hause Bethesda. Auf der letztjährigen E3 2018 kündigte das Studio mit The Elder Scrolls: Blades nun auch den ersten Ausflug des Franchise auf mobile Plattformen an. Seither war das Spiel zwar einige Male präsentiert worden, darunter unter anderem auf der Keynote von Apple, Fans warten aber selbst noch auf handfeste Eindrücke.

Noch im Vorfeld des Release, der übrigens noch nicht konkret datiert ist, sollen ausgewählte Spieler aber die Möglichkeit bekommen, sich The Elder Scrolls: Blades selbst einmal genauer anzusehen. Bethesda hat nun nämlich sowohl eine geschlossene Beta-Testphase in Aussicht gestellt, auf welche zudem eine Early-Access-Phase folgen wird. Zwischen beiden Phasen wird dabei in den offiziellen FAQ explizit unterschieden.

Sowohl Closed Beta als auch Early Access haben gegenwärtig über die pauschale Angabe Frühjahr 2019 hinaus noch keinen konkreten Starttermin, werden jedoch bereits das komplette Mobile-Spiel umfassen. Im Gegensatz zum Early Access wird die Beta aber noch mit einem NDA belegt sein, das heißt Teilnehmer werden keinerlei Infos und Spielszenen aus dieser Testphase im Netz veröffentlichen dürfen. Zudem soll die Beta ausschließlich auf iOS stattfinden, um Android also zunächst noch einen Bogen machen.

Der Early Access steht dann auf beiden mobilen Betriebssystemen zur Verfügung. Diese Phase hat zudem noch einen zweiten entscheidenden Vorteil: Alle Inhalte und Spielfortschritte können anschließend in die finale Spielversion übernommen werden.