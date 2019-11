So zockt ein Kumpfel kostenlos zusammen mit euch!

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Erst Ende August dieses Jahres wurde das Horror-Abenteuer Man of Medan veröffentlicht. Wer den Titel zusammen mit einem Freund zocken möchte, der bekommt nun eine passende Gelegenheit serviert.

Wer sich das Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: Man of Medan bereits gekauft hat oder das noch bis zum 06. Januar 2020 tut, der bekommt ein besonderes Goodie an die Hand, um mit einem Freund zu zocken. Garniert wird der Kauf nämlich neuerdings mit dem kostenlosen Friend's Pass.

Was ermöglicht euch dieses Angebot konkret? Mit dem Friend's Pass könnt ihr das komplette Spiel als "Gemeinsame Story" zusammen mit einem Kumpel zocken und durchspielen, ohne dass sich dieser das Spiel auch noch kaufen müsste. Ganz ohne zusätzlichen (finanziellen) Aufwand holt ihr euch also einen Freund ins Boot.

Das Angebot gilt für PlayStation 4, Xbox One und PC digital und setzt die Nutzung der gleichen Plattform voraus. Um als Freund das Spiel spielen zu können, muss zunächst die Testversion von Man of Medan heruntergeladen werden. Der Friend’s Pass wird als Patch bereitgestellt.



Zusätzlich zum Friend’s Pass gibt es für alle Spieler den kostenlos erhältlichen DLC "Curator's Cut", der alternative Blickwinkel und zusätzliche Szenen bietet. Zuvor muss die die Story einmalig durchgespielt werden, damit der "Curator's Cut" genutzt werden kann.