The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Ein geheimes Ende von Man of Medan verrät den Namen und das Release-Jahr des zweiten Teils der The Dark Pictures Anthology. Little Hope wird im nächsten Jahr erscheinen.

Während Man of Medan erst morgen erscheint, konnte ein ausgewählter Personenkreis, darunter die Gaming-Presse bereits Hand an den ersten Teil der The Dark Pictures Anthology anlegen. Bereits bekannt war, dass das aktuelle Spiel nur der Auftakt einer dreiteiligen Reihe ist, deren Titel voneinander unabhängig sind.

Wer Man of Medan bereits durchspielen konnte, ist unter Umständen auf ein geheimes Ende gestoßen, das einen Trailer zum zweiten Teil mit dem Namen Little Hope zeigt. Statt auf hohe See verschlägt es die Protagonisten der indirekten Fortsetzung in einen düsteren Wald. Eine wichtige Rolle scheinen ein kleines Mädchen und ein Gebäude mit dem titelgebenden Namen Little Hope zu sein. Klingt fast so, als würde der Mittelteil der The Dark Pictures Anthology in einem verlassenen Waisenhaus spielen.

Ob es Grund zur Vorfreude gibt, könnt ihr in unserem Test zu Man of Medan lesen! Little Hope erscheint 2020 für PS4, Xbox One und PC.