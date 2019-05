Die horrorerprobten Entwickler Supermassive Games haben heute endlich einen Release-Termin des kommenden Titels Man of Medan bekanntgegeben.

Bandai Namco und Supermassive Games haben heute bestätigt, dass die erste Geschichte der The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, am 30. August 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Das Horrorabenteuer auf hoher See von den Machern von Until Dawn wurde auf der letztjährigen gamescom in Form eines unheimlichen Trailers angekündigt. Inzwischen wissen wir etwas mehr.

Vorbesteller von Man of Medan erhalten einen sogenannten Curator's Cut, einen alternativen Weg aus einer anderen Perspektive. Die offizielle Pressemitteilung beschreibt diesen wie folgt: „Der Curator’s Cut ist anders als der traditionelle Director’s Cut, da dieser den SpielerInnen neue Wege ermöglicht, um die Story und ihr Ergebnis zu beeinflussen. SpielerInnen werden die Ereignisse und Beziehungen aus der Perspektive von Charakteren, welche im ersten Durchgang nicht unter ihrer Kontrolle standen, erleben.”

Der Curator’s Cut wird nach dem ersten Durchspielen des Spiels freigeschaltet und zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos für alle Spieler zugänglich sein. Über die anderen Spiele der Dark-Pictures-Anthology hat sich Supermassive Games weiterhin nicht geäußert.