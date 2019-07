The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Das kommende The Dark Pictures Anthology: Man of Medan bekommt auch einen Multiplayer-Modus spendiert. Welche Spielvarianten euch in diesem Kontext zur Auswahl stehen werden, das hat Bandai Namco nun bekannt gegeben.

Per Pressemeldung hat Bandai Namco nun die verschiedenen Mehrspieler-Modi des kommenden The Dark Pictures Anthology: Man of Medan vorgestellt. Diese werdet ihr sowohl online als auch offline zusammen mit Freunden zocken können.

In der Ausrichtung "Gemeinsame Story" könnt ihr die Geschiche von Man of Medan ab dem 30. August auf PC, PS4 und Xbox One zusammen mit einem Freund im Koop-Modus erleben. Zusammen erkundet ihr die Umgebung, trefft Entscheidungen und führt Aktionen aus, die das Ende eurer Geschichte beeinflussen. Szenen lassen sich auch aus einer anderen Perspektive als im Singleplayer-Modus erleben. Manchmal befindet ihr euch in derselben Szenen, manchmal seid ihr auch getrennt unterwegs.

Daneben gibt es außerdem den Modus "Filmabend" aka "Movie Night", der lokal in einer Gruppe mit bis zu fünf Spielern aber nur einem Controller gespielt wird. Letzterer wird dabei immer an den nächsten Zocker weiter gegeben. Ihr wählt dabei zunächst jeweils einen der fünf Hauptcharaktere und übernehmt die Kontrolle über dessen Bewegungen und Entscheidungen. Dabei könnt beeinflusst ihr auch direkt, ob ihr euren eigenen Charakter rettet oder versucht, lieber alle anderen am Leben zu halten.

Insgesamt sollen die beiden Multiplayer-Varianten sehr unterschiedlich ausfallen. Insgesamt freut man sich, damit auch den Forderungen der zahlreichen Until-Dawn-Fans nach einem Mehrspieler-Part gerecht werden zu können.