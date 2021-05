Das Finale der Dark Pictures Anthology von den Until-Dawn-Machern Supermassive Games steht in den Startlöchern. Nach dem Ausflug aufs Zombie-Geisterschiff in Man of Medan und dem Hexensabbat im Spukdorf von Little Hope geht es mit House of Ashes in die irakische Wüste, wo euch die monströsen Ausgeburten eines uralten sumerischen Gottes heimsuchen.

Wer den Vorgänger Little Hope durchgespielt hat, der durfte nach dem Abspann bereits einen ersten Blick auf den Nachfolger House of Ashes erhaschen. Das Spiel findet während des Irakkrieges im Jahr 2003 statt. Eine US-Militäreinheit befindet sich auf der Suche nach den damals angeblich vom Saddam-Hussein-Regime versteckten Massenvernichtungswaffen und folgt der Spur zu einer Höhle in der Wüste, wo eine geheime Fabrik für chemische Sprengkörper vermutet wird.

Doch dann reißt ein Erdbeben den Boden auf, und die fünf Soldaten stürzen in die Höhle bis tief unter die Erdoberfläche, wo sie vorerst festsitzen. Unter ihnen auch die aus dem Trailer bekannte Rachel King, die von Hollywood-Sternchen Ashley Tisdale verkörpert wird, welche Mitte der 00er-Jahre durch ihre Rolle in den High-School-Musical-Filmen kurzzeitig mal als eine der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods galt, seitdem aber vor allem als Sängerin und Synchronsprecherin für Animationsserien tätig ist.

Uralte Schrecken

Am Vorgänger Little Hope bemängelten viele Fans, dass es sich eingangs zu viel Zeit ließ, um den Schrecken seiner Geisterstadt zu entfesseln. House of Ashes wird sehr viel schneller auf den Punkt kommen, wovon wir uns bei einer Präsentation der ersten Minuten des Spiels durch die Entwickler überzeugen konnten. Kaum haben die Soldaten in der Höhle gefangen ihren ersten Schock überwunden, sehen sie sich bereits unheimlichen Vorfällen gegenüber: Irgendetwas lebt hier unten. Etwas Uraltes, das Menschen zum Fressen gern hat.

„Das Zweistromland im heutigen Irak gilt als die Wiege der Zivilisation“, erklären die Entwickler ihre Vision für den historischen Hintergrund des Spiels. „Die Geschichte dort geht weit über 6.000 Jahre zurück. Wir berufen uns in House of Ashes auf eine reale Person: einen Herrscher, der sich etwa 2.500 v.Chr. zum Gottkaiser ausriefen ließ.“ Auf seinen Tempel stoßen die fünf Charaktere, in dem die Anhänger des Kultes den Göttern abschworen und sich finsteren Mächten zuwandten.

Es dauert jedenfalls nicht lange, da haben es die Soldaten mit zwei Feinden aus unterschiedlichen Richtungen zu tun: an der Oberfläche die irakischen Armee, die die Jagd auf sie eröffnet. Und flinke, menschenähnlichen Monster, die seit Jahrtausenden in der Dunkelheit lauern … „Der Feind deines Feindes ist dein Freund“, zitieren die Entwickler ein geflügeltes Sprichwort als Motto von House of Ashes und legen damit nahe, das ihr im Verlauf der Geschichte gemeinsame Sache mit euren Widersachern machen müsst, um dem übermenschlichen Bösen entgegenzutreten.

Aliens trifft auf H.P. Lovecraft

Wie schon seine Vorgänger huldigt auch der neue Teil der Dark-Pictures-Trilogie klassischen Vorbildern des Horror-Genres. Diesmal nennen die Entwickler Monsterfilme wie Aliens, Predator oder das exzellente klaustrophobische Höhlen-Abenteuer The Descent – Abgrund des Grauens als Inspiration. Für den mythologischen Hintergrund uralter Götter und Monster verweisen sie aber auch auf H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns (At the Mountains of Madness) aus dem Cthulhu-Mythos als Einfluss.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes - Teaser Trailer Die Horror-Reihe Dark Pictures Anthology wird noch 2021 mit dem nächsten Teil House of Ashes fortgesetzt.

Spielerisch erwartet euch natürlich alles, was ihr aus den Vorgängern kennt: zahlreiche Entscheidungen, die sich nachhaltig auf das Geschehen auswirken. Viel Quicktime-Action, die sich aber durch verschiedene einstellbare Schwierigkeitsgrade der eigenen Lust und Laune anpassen lässt. Eine Grafikqualität am oberen Ende der Messlatte. Und natürlich die extrem coolen Multiplayer-Modi im Online-Koop oder Hotseat.