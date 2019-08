The Cycle

Mit The Cycle haben die Macher von Spec Ops: The Line vor geraumer Zeit einen neuen Shooter angekündigt. Pünktlich zur gamescom ist dieser nun aus dem Nichts in den Early Access gestartet.

Entwickler Yager hat sich zum Start in die gamescom-Woche eine besondere Überraschung einfallen lassen und den neuen Shooter The Cycle an den Start gebracht. Dieser war zuvor von 250.000 ausgewählten Spielern während einer Alpha getestet worden und ist nun zunächst als Early-Access-Version im Epic Games Store zum Download verfügbar. Mit Hilfe des Community-Feedbacks soll der Quest-Shooter bis zum vollständigen Release weiterentwickelt werden.

Mit dem Release im Epic Games Store bekommt der Titel gegenüber der letzten Spielversion das neue Update "Crime & Punishment" spendiert, das folgende Neuerungen mit sich bringt:

Der neue Duo-Modus ermöglicht Spielern, zu zweit andere Prospektoren ins Visier zu nehmen. Bisherige Modi waren: Solo, Start alleine | Squads, Start im Viererteam

Ein neues Kopfgeldjägersystem verspricht ein besseres Balancing des PvEvP: Spieler, die häufig andere Spieler töten, werden von nun an als „skrupellos” auf der Mini-Map markiert. So erfahren die anderen Spieler die Position des Aggressors und können ihn verfolgen und besiegen, was mit weiteren Siegpunkten belohnt wird

Die neue Heat-Map zeigt Gegenden, in denen sich besonders viele Spieler herumtreiben. Wer will, kann sich also mitten ins PvP-Getümmel stürzen oder gezielt in ruhigeren Ecken den Fokus auf PvE legen.

Die Rüstungs-Kits können ab sofort durch das Sammeln von Erfahrungspunkten gelevelt werden, um so deren Eigenschaften weiter zu verbessern

Es gibt zwei neue Archetypen, die Glücksspielerin und den Exo-Biologen, sowie einen neuen Feindtyp: die Droiden

Neue Soundeffekte für die meisten Waffen

Support für In-Game-Voice-Chat