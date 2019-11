The Cycle

Yager schraubt weiter am Quest-Shooter The Cycle und spendiert dem Titel nun wieder neue Features sowie eine neue Karte.

Entwickler Yager beschäftigt sich weiter fleißig mit dem Quest-Shooter The Cycle und spendiert den Spielern nun wichtige neue Spielinhalte. Während aktuell die erste Season noch in vollem Gange ist, kommt nun das nächste entsprechende Update, das den kompetitiven Titel um einen Solo-Modus mit Story-Missionen erweitert.

In diesen neuen handlungsbasierten Kapiteln geht ihr der Vergangenheit des Planeten Fortuna III und des namensgebenden tödlichen Sturms The Cycle auf den Grund. Ein neuer Navigator im HUD soll euch außerdem eine deutlich bessere Übersicht über eure Aufträge und Ziele bieten und so auch die Navigation auf der Karte erleichtern.

Stichwort Karte: Zum neuen Update, das "Release #6" getauft wurde, wird am morgigen 22. November zwischen 17:00 und 23:00 Uhr ein öffentlicher Test abgehalten. Im Zuge dieser Testphase erhaltet ihr erstmals die Möglichkeit, auch einen Blick auf die zweite Karte des Spiels zu werfen, welche dann bis Ende Januar 2020 live gehen soll.

Wer sich von der Map ein Bild machen möchte, muss gar nicht aktiv tätig werden. Die Karte wird automatisch heruntergeladen und ihr müsst somit nur das Spiel starten, um an der Testphase teilzunehmen. Im Rahmen des Playtests ersetzt Karte 2 die bisherige Karte 1.

Nach Angaben der Macher wird das Gameplay der neuen Karte vertikaler ausfallen und die Landschaft wird durch fünf verschiedene Areale deutlich vielfältiger. Es gibt Wald, Ackerland, felsige Ebenen, Wüste sowie ein Stadtzentrum mit Bars und einem riesigen Raumschiff.