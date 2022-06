[Anzeige] Wir erstellen einen Map-Guide zur ersten Karte im Spiel. Wo ist man recht sicher, wohin sollte man als erstes hingehen, abhängig von seinem Drop-Spot. Welche Gebiete sollte man meiden, wo gibt es besondere guten Loot oder andere Besonderheiten wie Rätsel etc. Eingehen auf den Sturm-und wie er das Spiel verändert: Besserer Loot, verfolgende Blitze, keine Extraktion.

The Cycle: Frontier ist ein neuer Free-to-Play PvPvE-Shooter, der es in sich hat. Getreu dem Motto „Alles oder nichts“ erhaltet ihr euer Loot nämlich erst, wenn ihr es lebend vom Planeten herunterschafft. Während eures Aufenthaltes auf Fortuna III versucht euch quasi alles zu töten, egal ob Aliens oder andere Spieler. Damit ihr eure wertvolle Zeit nicht mit nutzlosen Umherlaufen vergeudet und die Ressourcen findet, die ihr wirklich benötigt, stellen wir euch die wichtigsten Orte auf der Einsteigerkarte „Bright Sands“ vor und was ihr dort erwarten könnt. Dazu gibt es noch ein paar Tipps, wie ihr euch auf der Map bewegen und welche Orte ihr besser meiden solltet.

Orientiert euch zunächst an den Quests, die ihr bei den drei Fraktionen Korolev, ICA und Osiris annehmen könnt. Die Aufgaben führen euch Schritt für Schritt über die gesamte Karte an immer neue Orte, ohne dass es gleich ins Eingemachte geht.

Für den Beginn sind Wissenschaftscampus, Schutzstofflabor und Wasserfall-Labor sehr zu empfehlen. Sie sind nicht nur recht nah beieinander auf einer Seite der Map, auch in den kleineren Locations dazwischen findet ihr erst mal alles, was ihr benötigt.

Die Fraktion Korolev ist meist an Gesteinsarten interessiert. Die Lagune, die östlichen Höhlen und die Wasserfälle empfehlen sich als ideale Abbaupunkte. Also alles, was irgendwie mit Wasser, Höhlen oder Gestein zu tun hat. Osiris benötigt hauptsächlich Forschungsgegenstände. Diese findet ihr vorrangig in den zwei Laboren. Dort könnt ihr euch regelmäßig Heilung finden, was essentiell ist, da ihr euch nicht von selber heilt.

Die ICA nimmt alle Arten von Materialien. Optimal dafür ist der Wissenschaftscampus, aber auch an den andern zwei großen Punkten sowie kleineren wie die Lagune oder dem Holzfällerlager gibt es reichlich zu entdecken.

Achtung, nicht immer spawnt das gleiche Loot am gleichen Fleck. Im Wasserfall-Labor beispielsweise können alle Arten von Forschungsgegenständen spawnen – ob es dann allerdings Datenträger oder doch medizinischen Vorräte sind, bleibt ganz dem Zufall überlassen.

Ein bisschen was von allem findet ihr im Sumpf und im Sumpfcamp. Ein Besuch lohnt sich auch ungeachtet eurer Quest. Solltet ihr allerdings auf der komplett anderen Seite der Map droppen, müsst ihr den Weg nicht unbedingt auf euch nehmen – mit den ersten drei großen Locations auf der rechten Seite seid ihr bestens versorgt.

Orte die ihr vorerst ignorieren könnt, sind Felstümpel, verlassene Mine, Crashed Drill-Site, Parkplatz sowie die zwei Uplinks und Sammelstellen. Was nicht heißt, dass ihr sie gar nicht besuchen sollt, aber ihr braucht sie nicht zu ausgiebig untersuchen. Ohne die richtige Keycard kommt ihr in die verlassene Mine gar nicht erst hinein. Bei den Uplinks habt ihr ohne entsprechende Quest nichts Sinnvolles zu tun und es gibt relativ wenig Loot.

Wasseraufbereitungsanlage, Grabungsstelle und Kraftwerk sind etwas fordernder. Dort warten Rätsel auf euch, deren Lösung etwas Zeit in Anspruch nimmt. Behaltet dabei immer die Umgebung im Auge - längere Zeit am selbem Ort ist in einem Shooter niemals gut! Squads haben es da etwas leichter. Abgesehen davon wartet die Grabungsstelle mit Gestein für Korolev auf, aber auch stärkeren Gegnern.

Stärkere Gegner trefft ihr auch im Basislager. Das liegt zwar schön zentral in der Mitte der Karte, allerdings lockt das hochwertige Loot natürlich nicht nur euch an. Große Gefahr also, auf andere Prospectoren zu treffen – wenn ihr auf Nummer Sicher gehen wollt, macht ihr vorerst einen Bogen drum.

Den Besuch einiger Bereiche solltet ihr euch gut überlegen. Die Chancen stehen hoch, es nicht zu überleben. Das betrifft den Dschungel, das Dschungellager, das abgestürzte Schiff und den Kommunikationsturm. Hier trefft ihr auf die meisten und stärksten Aliens – solo ein pures Selbstmordkommando, auch wenn das höherwertige Loot und die Herausforderung verlockend sind. Falls ihr es trotzdem probieren wollt, direkt ein Tipp: Ein Audioablenker kann Leben retten! Wird es brenzlig, werft ihr ihn einfach in die Ecke, lenkt damit die Aliens für einen Moment ab und nehmt die Beine in die Hand. Mit etwas Glück überlebt ihr.

Neigt sich euer Aufenthalt auf Fortuna III dem Ende zu, müsst ihr noch einen eurer zwei Extraktionspunkte erreichen. Diese werden zufällig gewählt, befinden sich aber immer an vorgegebenen Punkten. Seid extrem vorsichtig, denn diese Punkte kennt natürlich jeder. Vielleicht könnt ihr aber sogar noch einen einfachen Kill abstauben...

Schon die erste Karte von The Cycle Frontier steckt voller Abwechslung, interessanten Details zum Erkunden und zahlreichen Herausforderungen. Probiert ihr es doch einfach mal selber kostenlos aus!