Ubisoft schraubt auch am Open-World-Rennspiel The Crew 2 fleißig weiter und hat jetzt das zweite große Update angekündigt. Dieses bringt euch mit Demolition Derby eine nagelneue Disziplin.

Per Pressemeldung hat Ubisoft heute das zweite kostenlose große Update zu The Crew 2 angekündigt. Dieses soll ab dem 05. Dezember 2018 auf PS4, Xbox One und PC gleichermaßen zum Download zur Verfügung stehen und wird mit Demolition Derby eine nagelneue Disziplin einführen.

Im neuen Modus müssen es die Teilnehmer an einer Partie in die Top 3 schaffen, indem diese die höchste Punktzahl innerhalb eines Zeitlimites erzielen. Dafür wurden eigens zwei neue Arenen gebaut, in denen ihr den notwendigen Zerstörungswahn ausleben dürft.

In der Bonneville-Salzwüste sammelt ihr Punkte, indem ihr die Autos eurer Gegner zerstört und dabei Hindernissen wie Aufzügen, einem gefederten Boxhandschuh und anderen Vehikeln ausweicht. Auf dem Tucson-Flugzeugfriedhof könnt ihr eure Gegner von der Fahrbahn drängen und so noch mehr zerstören.

Zudem erhält der neue PvP-Modus Einzug in The Crew 2. Angefangen bei der Stufe Neuling können bis zu acht Spieler in verschiedenen Disziplinen wie Street Racing und Motocross in immer wieder aktualisierten Events auf der US-Karte gegeneinander antreten. Außerdem ist der Einstieg in eine PvP-Liga möglich, um noch bessere Belohnungen zu erhalten. Vier Demolition-Derby-Autos lassen sich auch in anderen Spielmodi und im freien Fahren verwenden.

Weitere geplante Inhalte im Update: Exklusive Herausforderungen für Drift, Alpha Grand Prix und Rally Cross und zusätzliche Fähigkeiten. Mit dem Audi RS3 LMS 2017 und dem Aeroboat VS 12 2018 gibt es auch neue Fahrzeuge. In den kommenden Monaten sollen weitere kostenlose Updates mit umfangreichen neuen Inhalten folgen.