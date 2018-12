Ubisoft spendiert am heutigen Mittwoch frische Inhalte für das Open-World-Rennspiel The Crew 2. Ab sofort stehen "Demolition Derby" und das PvP-Update zum Download bereit.

Wie versprochen hat Ubisoft heute weitere Inhalte für The Crew 2 veröffentlicht. So steht der neue Modus "Demolition Derby" ebenso für euch bereit, wie das neue PvP-Update. Sämtliche Inhalte gibt es auf allen unterstützten Plattformen, sprich PC, PS4 und Xbox One.

Im Rahmen von "Demolition Derby" erwartet euch eine neue Disziplin, die ihr auch in acht neuen Events austragen könnt. Darüber hinaus gibt es gleich 14 neue Vehikel, die ihr der obigen Infografik entnehmen könnt.

In Live-Battles könnt ihr euch nun auch im PvP mit anderen Gamern messen. Außerdem stehen neue Timeline-Rewards, eine neue Foto-Quest, zahlreiche neue Aktivitäten und tägliche Live-Contracts für euch bereit, so dass ihr im Dezember erstmal wieder genug zu tun haben solltet.

Auch in den kommenden Monaten will Ubisoft weitere Inhalte zu The Crew 2 nachliefern und regelmäßige Update veröffentlichen. Das erste solche kostenfreien Update war zuvor im September zum Download bereit gestellt worden; damals bekamen Spieler "Gator Rush" sowie die neue Hovercraft-Disziplin an die Hand.

Im Folgenden könnt ihr euch neben dem Launch-Trailer zu den neuen Dezember-Inhalten auch noch ein ausführlicheres Video ansehen, in dem euch Ubisoft alle Neuerungen im Detail vorstellt.

The Crew 2 - Demolition Derby Launch Trailer Ubisoft hat heute den neuen Modus "Demolition Derby" für The Crew 2 verfügbar gemacht.