Auch knapp eineinhalb Jahre nach dem Release von The Crew 2 hält Ubisoft weiter am Rennspiel fest und bringt nun wieder frische Spielinhalte. Wir verraten euch hier, worauf ihr euch in "Blazing Shots" freuen dürft.

Mit "Blazing Shots" hat Ubisoft dem schon längere Zeit erhältlichen Rennspiel The Crew 2 ab heute wieder frische Spielinhalte spendiert. Diese sind kostenlos für PS4, Xbox One und PC zu haben. Auch Abonnenten von Uplay+ profitieren, denn in Ubisofts Spiele-Abo ist The Crew 2 ebenfalls enthalten.

Im neuen Update verschärft sich der Konkurrenzkampf in neuen LIVE-Summit-Events weiter. Ihr müsst im Kampf um die Spitze der Rangliste antreten und könnt euch basierend auf eurem Ranking exklusive Belohnungen verdienen. Auch wöchentliche PvE-Turniere gibt es, in deren Rahmen ihr euch in neun Aktivitäten beweisen müsst. Einmal im Monat dürft ihr an einem Premium-LIVE-Summit teilnehmen, wo die bestsen Spieler ein einzigartiges Fahrzeug gewinnen können.

"Blazing Shots" bringt außerdem das "Elite Bundle 3" mit sich, das drei exklusive Fahrzeuge einen Monat lang mit einem Rabatt von 20 Prozent bietet: den Ferrari 599XX EVO (Touring Car), den Porsche Carrera GT (Hypercar) und den Citroen GT (Hypercar). Außerdem werden in den folgenden Monaten 12 neue Fahrzeuge dazu kommen, darunter einige legendäre Autos wie der Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (Hypercar) oder der Mazda RX-8 (Street Race). Mit den sogenannten Underglows gibt es zudem eine komplett neue Kategorie in Sachen Fahrzeug-Individualisierung; im Laufe des Monats gibt es ganze 78 neue Kosmetikartikel.