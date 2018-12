Seit Mitte des Jahres gibt es das Open-World-Rennspiel The Crew 2 aus dem Hause Ubisoft. Wer bislang noch nicht zugeschlagen hat und sich vom Spiel selbst überzeugen möchte, bekommt nun die passende Gelegenheit dazu.

Ubisoft hat heute nämlich in einer Pressemeldung ein kostenloses Wochenende in The Crew 2 angekündigt. Dieses startet bereits am morgigen 13. Dezember und wird dann bis zum 16. Dezember andauern. Auf allen unterstützten Plattformen, sprich PC, PS4 und Xbox One, darf in diesem Zeitraum kostenlos gezockt werden.

Teilnehmer an der Aktion haben Zugang zum kompletten Spiel einschließlich des neuesten Add-on "Demolition Derby" sowie dem PvP-Modus. Auch könnt ihr während der Testphase zusammen mit bis zu vier Spielern die gesamten USA zu Land, zu Wasser und in der Luft hinter dem Steuer diverser Fahrzeuge erkunden.

Wer anschließend überzeugt ist vom Spiel, kann sich die Vollversion von The Crew 2 stark vergünstigt zulegen. Ubisoft hat den Preis der Standard, Deluxe und Gold Edition bis zu 67 Prozent gesenkt. Den Season Pass gibt es in allen Online-Stars 30 Prozent günstiger; diese Aktion läuft etwas länger, nämlich bis zum 20. Dezember.

Außerdem erhalten alle Teilnehmer am kostenlosen Wochenende am 17. Dezember entsprechend ihrer Plattform ein kostenloses, exklusives Fahrzeug, nämlich: