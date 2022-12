Am 2. Dezember wird The Callisto Protocol euch das Fürchten lehren. Denn dann erscheint das neue Spiel von Space-Horror-Veteran Glen Schofield. Hier findet ihr alle Infos zum Ausflug auf die Gefängnis-Raumstation Schwarzstahl.

Mit The Callisto Protocol kehrt der Space-Horror-Großmeister Glen Schofield zurück zu dem Genre, das er wie kein anderer Spiele-Entwickler beherrscht. Gemeinsam mit seinem Team der Striking Distance Studios wird er euch am 2. Dezember das Blut in den Adern gefrieren lassen. Atmosphäre, Spannung, Brutalität, Hilflosigkeit und Menschlichkeit: So bezeichnet er die fünf Kernelemente seines neuen Spiels, mit denen er die Reise zur Gefängnis-Raumstation Schwarzstahl zu eurem Albtraum werden lässt.

Space-Horror auf dem Jupiter-Mond Kallisto

Die Handlung von The Callisto Protocol spielt im Jahr 2320 auf dem Jupiter-Mond Kallisto. Ein großes Unglück sucht das Gefängnis heim, und ihr steckt in der Haut von Protagonist Jacob Lee mittendrin. Was genau geschah, das gilt es herauszufinden. Gar nicht so leicht, denn haufenweise „Biophagen“ genannte Mutanten wandern durch die Gänge der Einrichtung und trachten dem unfreiwilligen Helden nach dem Leben. Bei der Erkundung finden sich regelmäßig spannende Details zur Hintergrundgeschichte, die tiefer ins Geschehen saugen.



Um zu überleben, greift ihr auf allerhand Möglichkeiten zurück. Allen voran setzt sich Jacob gegen seine Gegner mit dem Gravity Restraint Projector (kurz: GRP) zur Wehr. Mit der einzigartigen Gravitationswaffe schleudert er Mutanten in Todesfallen oder bombardiert sie mit Umgebungsobjekten. Am 3D-Drucker werden neue Aufsätze für ein Multifunktionswerkzeug angefertigt, das damit zur Pistole, Schrotflinte oder Railgun wird. Taktisches Vorgehen ist Grundvoraussetzung, in den brutalen Kämpfen retten euch Kreativität und Improvisation.



Bei all dem Schrecken geht die Menschlichkeit aber nicht verloren. Immer wieder trifft Jacob auf andere Häftlinge oder Wachen, mit denen er zusammenarbeiten muss, um dem Horror des Schwarzstahl-Gefängnisses zu entkommen. Doch Vorsicht, die Hilflosigkeit in so einer Situation lässt Verbündete schnell zu Feinden werden.



Die detaillierte Grafik sorgt in Kombination mit der dichten Soundkulisse für eine Atmosphäre, die selbst hartgesottene Horror-Fans nicht kalt lässt. Blutige Umgebungen erzeugen ein stetiges Gefühl der Bedrohung, verstümmelte Leichen berichten von den vergangenen Gräueltaten und aus jeder Ecke von Schwarzstahl dringen unheilvolle Geräusche. The Callisto Protocol richtet sich keinesfalls Zartbesaitete.

Für jeden Spieler die richtige Edition des Spiels

Bestellt ihr die „Tag 1“-Edition von The Callisto Protocol vor, sichert ihr euch den „Retro-Häftling“-Skin für Jacob und seine Waffe. Exklusiv für PlayStation-Vorbesteller gibt es on top das Schmuggler-Paket. Mit der Collector’s Edition erhaltet ihr zusätzlich Zugriff auf den Season Pass, ein Steelbook, Sammelanstecker und einen Comic-Band. Das größte Highlight stellt eine hochwertige Figur von Jacob dar.



The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC. Hier könnt ihr das Spiel jetzt vorbestellen.