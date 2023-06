Rund ein halbes Jahr nach dem ursprünglichen Release wurde für das Horror-Spiel The Callisto Protocol nun ein frischer Zusatzinhalt angekündigt. Wir verraten euch hier, was euch dabei erwartet.

Der Horror-Sci-Fi-Titel The Callisto Protocol erhält einen neuen DLC, der ein weiteres erschreckendes Kapitel für euch bereit hält. Dabei handelt es sich um das finale Kapitel, das die Story des Hauptspiels abschließen soll.

Der offizielle Name des Zusatzinhalts lautet "Final Transmission" und bringt Jacobs finale Episode in der Haupthandlung; dessen Reise wird im Anschluss folglich abgeschlossen sein. Die Bestätigung des DLC-Pakets via Twitter lässt im Übrigen aber kaum Rückschlüsse zu, was euch konkreter erwartet. Allerdings verspricht der Teaser dort wird spannungsgeladenen Horror.

Wer das Spiel auf der PlayStation besitzt, der wird den DLC etwas früher als Spieler auf Xbox- und PC-Plattformen beziehen können. Auf der Sony-Konsole ist der Zusatzinhalt nämlich ab dem 27. Juni zu haben, auf den weiteren Plattformen erst ab dem 29. Juni. Nach der Veröffentlichung dieses Zusatzinhalts ist die weitere Zukunft des Sci-Fi-Horror-Spiels unklar. Kommerziell avancierte der Titel nicht ganz zum erhofften großen Verkaufsschlager, so dass abzuwarten bleibt, ob und in welcher Form die Macher weitere Inhalte bereithalten werden.

The Callisto Protocol ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Bereits im Vorfeld war das Spiel mit Dead Space verglichen worden, die beiden Spiele sind in Sachen Horror und Sci-Fi-Setting durchaus vergleichbar. Das liegt nicht zuletzt daran, dass mit Glen Schofield ein Co-Schöpfer von Dead Space für The Callisto Protocol verantwortlich zeichnet.