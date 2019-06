In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird Square Enix endlich The Avengers Project ausführlich vorstellen. Im Vorfeld wurden nun offenbar bereits die Plattformen bekannt, für die das Avengers-Spiel erscheinen soll.

Nach der offiziellen Ankündigung von The Avengers Project durch Square Enix wurde es lange Zeit sehr ruhig um das groß angelegte Avengers-Spiel. Auf der diesjährigen E3 wird Schluss damit sein und der Publisher wird endlich handfeste Details zum Titel zu Marvel's Avengers bestätigen. Dazu dürften dann auch ein Release-Termin sowie die unterstützten Plattformen zählen.

Letztere könnten nun vorab dank eines großen Werbebanners in Los Angeles bereits bestätigt worden sein. Erwartungsgemäß wird Marvel's Avengers für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Dazu gesellt sich mit Googles Streaming-Plattform Stadia der nächste Big Player im Videospiel-Business; ein entsprechender Schriftzug ist auf dem Banner ebenfalls zu sehen, womit Google einen weiteren Blockbuster an Land gezogen hätte.

Square Enix seems ready by showing off their banner at E3! And if you look closely, the available platforms seem to read PS4, Xbox One, Google Stadia and PC! #REASSEMBLE pic.twitter.com/fbmndwsKbT