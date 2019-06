Square Enix wird im Rahmen der E3-Pressekonferenz am Mittwochmorgen um 3:00 Uhr deutscher Zeit endlich auch The Avengers Project ausführlich vorstellen und womöglich einen Release-Termin nennen. Ein solcher könnte nun aber gar vorab ins Netz geleakt sein.

An diesem Wochenende fällt der Startschuss für die Branchenmesse E3 mit den ersten Pressekonferenzen. Eine solche wird auch Square Enix abhalten, allerdings erst am Mittwoch in der Früh um 3:00 Uhr deutscher Zeit. Im Fokus soll dann endlich auch das Videospiel zu Marvel's Avengers stehen, das seit vielen Monaten als The Avengers Project beim Entwickler und Publisher entsteht.

Noch bevor es offizielle Neuigkeiten zum Titel geben wird, könnte nun vorab jedoch der Release-Termin schon ins Netz gelangt sein. Schuld ist dabei die britische Niederlassung von Amazon, die kurzzeitig einen Produkteintrag für ein noch unangekündigtes Spiel von Square Enix online hatte. Dieser Eintrag ist zwar zwischenzeitlich wieder entfernt worden, dennoch wurde eine relevante Info im Netz festgehalten: Der Release-Termin dieses Spiels lautet auf den 15. May 2020.

Da es sich dabei um einen Freitag handelt, ist es eher unwahrscheinlich, dass es sich um einen Platzhalter handelt; an diesem Wochentag erscheinen Videospiele für gewöhnlich neben dem Dienstag am häufigsten. Die Chance ist gegeben, dass es sich dabei bereits um den Veröffentlichungstermin von Marvel's Avengers gehandelt hat.

Sicherheit gibt es diesbezüglich aber nicht, denn Square Enix wird im Rahmen der E3 2019 noch andere Spiele offiziell vorstellen. Andere Kandidaten wie Final Fantasy VII Remake oder das zuvor angeteaserte Outriders haben aber - im Gegensatz zu The Avengers Project - bereits einen finalen Namen erhalten und hätten von Amazon UK nicht als "unangekündigtes Spiel von Square Enix" bezeichnet werden müssen. Wir halten euch über die weitere Entwicklung dieses Gerüchts natürlich auf dem Laufenden.