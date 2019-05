Lange haben Marvel-Fans darauf gewartet, doch jetzt ist es bald soweit: Square Enix wird das groß angelegte The Avengers Project offiziell vorstellen. Wir verraten euch hier, wann und wo es soweit ist.

Marvel's Avengers gehört zu den weltweit größten und wichtigsten Entertainment-Marken überhaupt, weshalb ein Deal mit Square Enix durchaus aufhorchen ließ, der gelungene Videospiel-Umsetzungen nach etlichen Kino-Blockbustern nach sich ziehen sollte. Der Entwickler und Publisher machte sich sogleich an das erste große Spiel, das bislang unter dem Namen The Avengers Project lief. In Kürze soll dieses nun nach längerer Wartezeit endlich erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

So hat Marvel Entertainment selbst nun offiziell bestätigt, dass Square Enix das heiß ersehnte Avengers-Spiel im Rahmen der E3-Pressekonferenz des Unternehmens zeigen wird. Diese findet am 10. Juni anlässlich der wichtigen US-Branchenmesse statt. Das Event soll um 21:00 Uhr ET starten; bei uns wird es dann aufgrund der Zeitverschiebung bereits der 11. Juni 2019 um 03:00 Uhr morgens sein.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of Marvel’s Avengers.



🗓️ The event - complete with closed captions – begins June 10 at 6PM PT: https://t.co/KNimbY3Ze7 #SquareEnixE3 #Reassemble pic.twitter.com/zYibKtcPS1 — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) 29. Mai 2019

Das Avengers Project wurde schon im Januar 2017 offiziell angekündigt, bislang gab es aber lediglich einen Teaser-Clip mit den ikonischen Waffen einer der wichtigsten und bekanntesten Marvel-Charaktere zu sehen. Diesen könnt ihr euch weiter unten noch einmal zur Einstimmung zu Gemüte führen. Für die Entwicklung des Titels zeichnet Crystal Dynamics, das Studio hinter den jüngsten Tomb-Raider-Spielen, verantwortlich. Dieses wird von Eidos Montreal unterstützt.