The Architect: Paris

Focus Home Interactive hat heute mit The Architect: Paris eine neue Städtebau-Simulation angekündigt, die im Vergleich zu anderen Genre-Vertretern ein innovatives Konzept verfolgt.

Zusammen mit Enodo Games wird Focus Home Interactive zu einem noch nicht näher genannten Termin die neue Städtebau-Simulation The Architect: Paris veröffentlichen. Im PC-Titel werden die Geschicke der Stadt Paris in eure Hand gelegt und ihr müsst die französische Hauptstadt maßgeblich mitgestalten.

Das Konzept im Vergleich zu anderen Vertretern des Genres sieht in The Architect: Paris jedoch vor, dass ihr die Stadtentwicklung nicht nur anhand vordefinierter Gebäude und Einrichtungen vorantreibt. Vielmehr sollt ihr selbst kreativ werden und euch auch eigene Gebäude indviduell ausgestalten und in das Stadtbild einpflegen. Dadurch sollt ihr eure gänzlich eigene Vision von Paris erschaffen und auf eure Art und Weise auf moderne Herausforderungen wie Design, Demographie, Politik und Verschmutzung reagieren können.

Jean-Baptiste Reynes von Enodo Games betont, dass man mit dem Titel die Grundlagen des Genres neu definieren kann. Zudem habe man mit Focus Home nun den idealen Publisher finden können. Bleibt abzuwarten, wann wir uns selbst von The Architect: Paris überzeugen können.