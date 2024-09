Neben Autorennen, Clans und einer Online-Funktion bietet Test Drive Unlimited Solar Crown noch kleine Nebenaufgaben für die Spieler. Zum Beispiel die Suche nach den 28 Autowrack-Teilen, die irgendwo in der Spielwelt versteckt sind. In unserem Guide erfahrt ihr, wo sich diese kaputten Autos genau befinden.

Jeder Spieler, der schon ein bisschen durch das digitale Hongkong in Test Drive Unlimited Solar Crown gefahren ist, wird irgendwann plötzlich ein kleines Radar-Symbol auf dem Bildschirm und eine Vibration des Controllers bemerkt haben. Das ist das Zeichen, dass sich ganz in der Nähe ein Autowrack befindet. Trotzdem können sie manchmal sehr gut versteckt sein. Die Suche lohnt sich aber. Denn wer alle Autowracks findet, bekommt zwei legendäre Wagen geschenkt. Deswegen gibt es hier es eine genaue Auflistung aller Standorte.

Bezirk 1 – Aberdeen

Wrack #1: Fahrt zur Aberdeen-Ost-Tankstelle und dann ein Stückchen nördlich die Autobahn weiter entlang. Direkt nach ein paar Metern, noch vor dem Tunnel, wird euch zwischen den beiden Fahrstreifen ein kleiner Parkplatz auffallen. Haltet dort an und ihr habt das Wrack eines Volkswagens gefunden.

Wrack #2: Nordwestlich von der Aberdeen-Tankstelle die Landstraße hochfahren. Im Bereich zwischen den Radarfallen am Aberdeen Nature Trail und Aberdeen Fitness Trail gibt es auf der linken Seite einen kleinen Pfad, der ein bisschen tiefer in die Landschaft hereinführt. Dort, mitten auf dem Pfad, findet ihr das Wrack eines Mercedes.

Wrack #3: Auf der Karte wird euch zwischen der Radarfalle am Lady Clementi’s Ride und am Upper Aberdeen Reservoir Dam bestimmt die Straßen-Gabelung auffallen. Fahrt dort hin und biegt dann leicht links auf dem gestrichelten Weg ab und folgt dem relativ unscheinbaren Pfad bis zum Wasser. Direkt links am Ufer steht das nächste Volkswagen-Wrack.

Bezirk 2 – Causeway Bay

Wrack #4: Norwestlich der Causeway-Bay-Ost-Tankstelle wird euch unter den beiden Autobahnen eine kleine Baustelle auffallen. Fahrt durch die gelben Barrieren und schaut hinter den Stahlträgern der Autobahnen nach. An einer Stelle ist ein Mercedes-Wrack versteckt.

Wrack #5: Fahrt vom Solar Hotel aus nach Südosten. In der Nähe von der Radarfalle am Tung Lo Wan Drive steht ein kleiner chinesischer Pavillon. Fahrt von da aus die gestrichelte Linie entlang, die auf der Karte erscheint. Am Ende kommt ihr an einem kleinen See an. Dort steht – relativ gut erkennbar – das Wrack eines Volkswagens.

Bezirk 3 – Central District

Wrack #6: Um dieses Wrack eines Volkswagens zu finden, müsst ihr von British Performance aus nordöstlich bis zum Pier fahren. Ihr solltet euch nördlich von einem Kreisverkehr befinden. Am Pier, direkt in der Nähe von ein paar Treppen, sollten sich die Überreste der alten Maschine befinden. Achtet darauf, ob ihr zu eurer Linken das Riesenrad sehen könnt. Dann seid ihr richtig.

Bezirk 4 – Pok Fu Lam

Wrack #7: Ihr müsst südöstlich von British Cars wirklich bis an den äußersten Rand der Stadt fahren, wo noch Gebäude auf der Karte sichtbar sind. Von da aus müsst ihr in Richtung Küste herunterfahren – in der Ferne ist schon der Strand zu sehen. Allerdings stoppt ihr schon bei dem kleinen Pfad vor dem Strand und fahrt nach links. Direkt an zwei Bänken steht ein altes Mercedes-Wrack.

Wrack #8: Fahrt an der Küste zwischen der Radarfalle an der Cyberport Road und der Pok-Fu-Lam-Werkstatt entlang. An dieser Stelle wird euch – bei der Straßengabelung– eine Treppe auffallen, die euch weiter herunterführt. Nutzt diese Treppe und folgt dem Weg. Nach einer zweiten Treppe wird euch direkt das nächste Wrack ins Auge springen. Diesmal handelt es sich um einen Volkswagen.

Bezirk 5 – Quarry Bay

Wrack #9: Nordöstlich vom Quarry-Bay-Treffpunkt aus wird euch auf einem Platz ein riesiges Schiff auffallen. Fahrt näher an das Schiff ran. An einer der Seiten steht ein Mercedes-Wrack.

Wrack #10: Östlich von der Causeway-Bay-Ost-Tankstelle und nordöstlich von der Quarry-Bay-Tankstelle – sehr nah an der Autobahn – werden euch Baustellen-Absperrungen auffallen. Fahrt durch sie hindurch und dann die Baustelle entlang. Relativ weit hinten werden euch auf der linken Seite gelbe Barrieren auffallen. Hinter ihnen liegt ein Volkswagen-Wrack.

Bezirk 6 – Happy Valley

Wrack #11: Nordwestlich von American Cars und westlich von der Radarfalle an der Wong Nai Chung Road befindet sich eine alte Rennstrecke. Einfach durch die Barrikaden durchfahren und unter einem Zelt steht – relativ gut erkennbar – das Wrack eines alten Mercedes.

Wrack #12: Dieses Wrack befindet sich direkt bei der Happy-Valley-Nord-Tankstelle. Nordöstlich ganz hinten auf dem Gelände – relativ gut versteckt – steht ein alter Volkswagen.

Bezirk 7 – Repulse Bay

Wrack #13: Direkt am Strand – südlich vom Ferrari-Händler und leicht südwestlich von der naheliegenden Repulse-Bay-Werkstatt aus – steht am Strand auf einem kleinen Podest das Wrack eines Volkswagens.

Wrack #14: Östlich von German Cars und westlich von der Radarfalle an der Repulse Bay Road befindet sich eine Golfanlage. Dort findet ihr bei einem Häuschen das Wrack eines Mercedes.

Bezirk 8 – Chai Wan

Wrack #15: Nördlich direkt neben dem Hauptquartier des Street-Clans befindet sich ein Hafen. Fahrt durch den Einlass und nimmt dann die nächste Abbiegung rechts. Bei einem großen Containerblock sollte euch ein kleiner Eingang auffallen. Fahrt dadurch und schon steht ihr vor einem Mercedes-Benz-Wrack.

Wrack #16: Südwestlich von der Chai-Wan-Werkstatt und südlich von der Radarfalle der Cape Collinson Road gibt es eine kleine Landstraße, die mit einem gestrichelten Weg auf der Karte gekennzeichnet ist. Folgt diesem Weg und ihr landet bei einer kleinen Hochhaussiedlung. Dort seht ihr – mit pinkem Licht bestrahlt – ein Volkswagen-Wrack.

Bezirk 9 – Shek O

Wrack #17: Vom Shek-O-Trefffpuntk aus müsst ihr ganz weit nach Osten fahren. An der oberen Straßen wird auf der linken Seite eine gestrichelte Linie auf der Karte auftauchen. Sie führt euch zu einer versteckten Insel. Fahrt den Weg entlang bis zum Ende der Insel. Dort steht ein Mercedes-Wrack.

Wrack #18: Südwestlich von der Radarfalle an der Shek O Road seht ihr an der Straße eine gestrichelte Linie. Folgt ihr für eine ganze Weile und fahrt weiter in Richtung Südwesten. Irgendwann werdet ihr über eine Brücke fahren und dann an einem Häuschen ankommen. Dort wartet direkt ein altes Wrack von einem Volkswagen.

Bezirk 10 – Stanley

Wrack #19: An der Hauptstraße – südwestlich von Pearls of Asia und südöstlich von der Radarfalle an der Chung Hom Kok Road aus – auf der selben Straße und nur ein paar Meter weiter – steht auf einem Parkplatzbereich ein Volkswagen-Wrack.

Wrack #20: Fahrt zum Strand südwestlich von der Radarfalle an der Tung Tau Wan Road. Dort wird euch eine Hütten-Siedlung auffallen. Direkt an einem Haus stehen die Überreste eines uralten Mercedes.

Bezirk 11 – Tai Tam

Wrack #21: Platziert euch südöstlich von der Radarfalle am Braemar Hill Trail und nordwestlich von der Radarfalle am Wilson Trail – genau an dem Knotpunkt, wo drei Straßen sich miteinander verbinden. Fahrt dann in Richtung Norden und folgt der gestrichelten Linie. Sie führt direkt zum Wrack eines Mercedes.

Wrack #22: Folgt der kleinen Straße östlich vom Tai-Tam-Süd-Treffpunkt aus. Sobald ihr das Ende der Straße erreicht, sollte nun eine gestrichelte Linie auf eurer Karte erscheinen. Folgt dieser Linie weiter und sie führt euch direkt zu den Überresten eines alten Mercedes.

Bezirk 12 – Victoria Peak

Wrack #23: Direkt bei der Radarfalle an der Plantation Road gibt es einen Weg, der zu einer Baustelle führt. Fahrt dort rein und haltet euch links. Hinter gelben Barrikaden steht ein Mercedes-Wrack.

Bezirk 13 – Wan Chai

Wrack #24: Südlich von der Radarfalle am Canal Road Flyover befindet sich eine Baustelle. Links von der Rampe, hinter einer roten Barrikade, steht das Wrack eines Mercedes.

Wrack #25: Folgt der kleinen Straße südwestlich vom Solar-Hotel-Treffpunkt und ihr kommt dabei an einer weiteren Baustelle vorbei. Fahrt auf die Baustelle drauf und sucht die beiden Lkw, die nebeneinanderstehen. Denn hinter ihnen steht ein uralter Volkswagen.

Bezirk 14 – Western District

Wrack #26: Östlich von der Radarfalle am Mount Davis Path – ganz am Ende der Straße, die zum Ausblick führt – steht ein Mercedes-Wrack.

Wrack #27: Bei den Docks hinter dem Western-Distric-Treffpunkt müsst ihr ganz weit nach Nordwesten fahren. Ganz am Ende des Docks – versteckt hinter Containern und Kisten – ist ein weiteres Volkswagen-Wrack versteckt.

Wrack #28: Östlich von der Radarfalle am Connaught Road Central Flyover – nur ein paar Meter weiter – müsst ihr in das Shun Tak Centre hereinfahren. Schaut euch die Autos dort genau an. Eines davon ist ein Mercedes-Wrack zum Einsammeln.

Ihr könnt die Wracks in beliebiger Reihenfolge finden und mit jedem Bezirk anfangen.