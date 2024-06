Ein Rennspiel mit Always-Online-Zwang klingt nach einem wirtschaftlichen Totalschaden. Im Fall von Test Drive Unlimited ergibt diese Entscheidung aber durchaus Sinn. Schließlich führte das Entwicklungsstudio KT Racing mit der 2006 gestarteten Reihe das MOOR-Konzept (Massively Open Online Racing) ein. Gemeinsam mit haufenweise anderen Motorsportfreaks macht ihr im neuen Ableger Hong Kong Island unsicher.

Der Beginn von Test Drive Unlimited: Solar Crown erinnert an so ziemlich jedes andere Rennspiel mit einer Karriere: Aus drei Boliden wählt ihr ein Startgefährt aus, während ihr euch in der First-Person-Perspektive durch den Showroom bewegt. Auch sonst seid ihr kurzzeitig zu Fuß unterwegs: in einem Hotel, das als Hub-Gebäude fungiert. Hier bekommt ihr mit fortschreitendem Erfolg sogar Zugang zu besseren Zimmern – weil Autos eben einfach nicht genug sind. Meine anfängliche Wahl fiel übrigens auf einen Nissan 370Z, alternativ standen ein Alpine A110 und ein Ford Mustang bereit.

Viel PS, wenig Stress

Test Drive Unlimited: Solar Crown setzt euch zwar auch eine Kampagne vor, der Fokus liegt aber klar auf dem Online-Erlebnis. Interessant war im Zuge des Anspiels die Erkenntnis, dass man für Levelaufstiege nicht ein einziges Rennen fahren muss. Es reichen auch gemütliche Erkundungsrunden über die 80 Quadratkilometer große Hong Kong Island, die laut den Entwicklerinnen und Entwicklern zu über 90 Prozent dem realen Vorbild entspricht. Anders ausgedrückt: Als Ortskundige solltet ihr keinerlei Fahrhilfen oder Navigationssysteme benötigen.

In bester Forza-Horizon-Manier verdient ihr Erfahrungspunkte (hier: Reputation) durch knappe Ausweichmanöver, vorbildliche Fahrweise oder das Heizen auf der falschen Straßenseite. Letzteres verwirrt anfangs, denn auf Hong Kong Island herrscht Linksverkehr. Außerdem erwarten euch Geschwindigkeitsmessungen und andere Herausforderungen, die ihr im Vorbeifahren erledigt. Auch hier erinnert Test Drive Unlimited: Solar Crown also an die Konkurrenten aus dem Hause Playground Games.

Passend zum lockeren Ansatz fällt das Fahrmodell erfreulich „arcadig“ aus, ohne jedoch gänzlich auf Realismus zu verzichten. Mit Vollgas in die Kurve zu rasen, führt meistens zu einem saftigen Crash; bei Regen sorgt unbedachte Beschleunigung für durchdrehende Reifen. Nach ein paar Rennen wage ich noch nichts zu einem möglichen Gummibandeffekt zu sagen. Durch den MMO-Ansatz stellen im Zweifel aber ohnehin andere Spielerinnen und Spieler das eigentliche Problem dar. Hier bleibt zu hoffen, dass KT Racing das Matchmaking sauber hinbekommt.

Ganz allgemein gibt es beim Online-Ansatz noch einige Fragezeichen. Der Online-Zwang erklärt sich durch den entwicklerseitigen Vergleich mit World of Warcraft von selbst, auch wenn er nicht ausschließlich Zuspruch finden dürfte. Der soziale Aspekt steht im Vordergrund, was Solo-Racern das Erlebnis verleiden könnte, besonders durch den Umstand, dass andere Spielerinnen und Spieler nicht als Geister durch eure Welt düsen. Im Gegenteil: Kollisionen sind jederzeit aktiv, was Trollen Wagentür und Garagentor öffnet. Außerdem betonte KT Racing im Gespräch, dass Grinding an der Tagesordnung stehen soll. Ihr wollt einen Lamborghini in der Garage? Dann müsst ihr haufenweise Geld ansammeln, was viele Stunden dauert.

Doch genau hier kommt die spannende MMO-Idee zum Tragen. Klar, ihr könnt die Pferdestärken spielen und die Reifen auf der Strecke qualmen lassen. Aber Hong Kong Island soll dank malerischer Panoramen und über 550 Kilometern an befahrbaren Straßen auch für entspannte Gruppen-Ausfahrten ohne Ziel und Zweck bestens geeignet sein. Und damit lässt sich ebenfalls Geld verdienen.

Pimp my Ride

Der virtuelle Autokorso gestaltet sich natürlich dreimal so schön, wenn ihr mit euren Boliden kräftig angeben könnt. Fabrikneue Fahrzeuge lassen keine Kiefer nach unten klappen, doch selbstverständlich bietet Test Drive Unlimited: Solar Crown jede Menge Anpassungsmöglichkeiten. Beispielsweise verändert ihr durch andere Reifen und Federungen das Fahrverhalten, während bessere Motoren die Leistung steigern.

Echte Street Racer interessiert in erster Linie die Optik. Und hier drückt KT Racing richtig aufs Gas. Matte sowie glänzende Lackierungen und Chrom-Varianten gibt es in allen Farben des Regenbogens. Dazu gesellen sich allerhand Sticker, die ihr auch selbst zusammenstellen dürft. Felgen und sogar die Innenausstattung sorgen dafür, dass ihr Geschmack beweisen oder kompletten Mangel daran beweisen könnt. Meinen Nissan schmückte ein schickes Pastell-Pink inklusive süßem Katzensticker auf der Motorhaube.

All dieser Bling-Bling in Kombination mit der Aussicht auf bessere Hotelzimmer unterstreicht ein wichtiges Ziel des Studios: Ihr sollt euch beim Spielen reich und wichtig fühlen. Die Arbeit, die in den Kauf eines Autos fließt und das anschließende Posen vor euren Freunden und Freundinnen sind dabei zentrale Faktoren.

Passend dazu können sich die Fahrzeugmodelle sehen lassen. Sichtlich viel Zeit floss in die originalgetreue Nachbildung der Boliden, die mit schicken Spiegelungen und Details versehen sind. Das Carporn-Niveau eines Forza erreicht KT Racing vielleicht nicht ganz, dennoch fallen die Karren alles andere als hässlich aus. Besonders nett fand ich die sichtbare Revolverschaltung in der ikonischen Ente, dem Citroën 2CV. Dagegen fielen die Umgebungen in- und außerhalb der Städte ab: Ihre zweckmäßige Aufmachung mag am Online-Ansatz liegen, doch schöner werden die Gebiete durch diesen Umstand freilich nicht.