Terminator-Fans dürfen sich nicht nur über einen aktuellen neuen Kinofilm freuen, sondern bekommen auch wieder frisches Spielefutter an die Hand. Mit Terminator: Resistance wurde jetzt ein frischer First-Person-Shooter offiziell angekündigt.

Ab dem 24. Oktober startet der neue Kinofilm "Terminator: Dark Fate" offiziell durch und passend dazu gibt es auch ein neues Videospiel. Das orientiert sich in diesem Fall zwar nicht direkt am neuen Kinostreifen, soll aber auch Videospiel-Fans auf ihre Kosten kommen lassen.

Der in Großbritannien ansässige Publisher Reef Entertainment und Entwickler Teyon haben mit Terminator: Resistance heute einen neuen First-Person-Shooter zur bekannten Actionmarke angekündigt. Dieser soll bereits ab dem 15. November 2019 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein, also nur kurz nach dem Start des neuen Films.

Bei Terminator: Resistance handelt es sich um einen klassischen Singleplayer-Shooter, der eine eigene Geschichte basierend auf den Filmrechten der legendären Streifen "The Terminator" und "T2: Judgment Day" erzählt. Handlungsort ist das postapokalyptische Los Angeles, fast 30 Jahre nach dem Tag des Jüngsten Gerichts. Im Fokus steht mit Jacob Rivers ein neuer Held, seines Zeichens Soldat der Reistance Pacific Division. Dieser muss sich Skynet stellen!

Zu den Feinden, denen ihr im Spielverlauf begegnet, zählt auch der T-800. Um euch zur Wehr zu setzen, könnt ihr auf ein Arsenal an Plasmawaffen zurückgreifen und euch durch weitläufige Umgebungen ballern. Euer Held verfügt über sich im Laufe des Spiels verbessernde Fähigkeiten. Neben den eigentlichen Story-Missionen warten zudem auch allerhand Nebenquests.