Ende Oktober kehrt der Terminator auf die große Kinoleinwand zurück. Ein neues Video erlaubt einen kleinen Blick hinter die Kulissen.

In den vergangenen Jahren versuchten sich einige Hollywood-Größen daran, den Terminator wieder aufleben zu lassen, was nur bedingt von Erfolg gekrönt war. Für Terminator: Dark Fate kehrt allerdings Terminator-Schöpfer James Cameron als Co-Drehbuchautor sowie Produzent zurück. Außerdem schlüpft Linda Hamilton erneut in die Rolle von Sarah Connor. Tim Miller, der zuvor Deadpool zum Kinodebüt verhalf, nimmt auf dem Regiestuhl Platz.

Terminator: Dark Fate knüpft direkt an Terminator 2 - Tag der Abrechnung an. Bevor der Actionfilm am 24. Oktober in den deutschen Kinos startet, wurde nun ein neues Video veröffentlicht, dass einen kurzen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten erlaubt und die beteiligten Akteure zu Wort kommen lässt: