Mit großen Ambitionen startete im Mai 2018 Tennis World Tour durch, um Tennis-Fans und Anhänger der klassischen Spielereihe Top Spin zufrieden zu stellen. Das Spiel blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück; besser soll es nun die neue Roland Garros Edition machen.

Bigben und Breakpoint haben die überarbeitete Roland Garros Edition von Tennis World Tour angekündigt. Diese soll als eigenständiges Spiel im Mai 2019 für PS4, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht werden und basiert auf dem 2018 veröffentlichten Tennis World Tour. Die neuen Inhalte und Features sollen auch anderweitig für Spieler des letztjährigen Haupttitels verfügbar gemacht werden, so dass ihr nicht zwangsläufig erneut zu einer Vollversion greifen müsst.

Seit dem Release im Jahr 2018 hat Breakpoint fleißig weiter am Titel geschraubt, der auch in unserem Tennis World Tour Review reichlich Kritik einstecken musste. Das klare Ziel: eine optimierte Spielerfahrung. Unter anderem hat man am Onlinemodus, dem Spielablauf und der KI geschraubt. Die allgemeine Spielerfahrung sollte durch das Hinzufügen von Videos und Animationen sowie mit einem System zur Anpassung von Gesichtern aufgewertet werden.

Die neue Roland Garros Edition bietet nun weitere neue Inhalte und soll für ein realistischeres Gameplay sorgen. Um auch auf dem Sandplatz realistische Animationen der Matches zu ermöglichen, wurden weitere Motion-Capturing-Sessions durchgeführt. Zu den neuen Inhalten zählen die drei Main-Courts des Roland-Garros-Turniers, darunter auch der Simonne-Mathieu-Court, dessen reales Ebenbild derzeit noch nicht fertiggestellt ist.

Die zentralen weiteren Inhalte werden wie folgt vom Entwickler und Publisher angegeben:

Die kompletten Inhalte des 2018 veröffentlichten Tennis World Tour, inklusive aller zwölf Updates, die seitdem erschienen sind

Drei neue SpielerInnen: Ein männlicher und zwei weibliche, die in Kürze enthüllt werden

Die Inhalte der Legends-Edition, zu denen André Agassi und John McEnroe als spielbare Charaktere zählen

Die neuen Roland-Garros-Courts: Philippe-Chartrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu

Der Center Court des Mutua Madrid Open: La Caja Mágica

Im Karriere-Modus verfügbare Events: das Mutua Madrid Open im Mai und ein Roland-Garros-Event im Juni

Über die pauschale Angabe Mai 2019 hinaus steht die Bekanntgabe eines konkreten Release-Termins derzeit noch aus.