Bei Entwickler Telltale Games kommt es langsam aber sicher knüppeldick und es erscheint fast nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis das Studio endgültig schließen könnte. Wie nun bekannt wurde, sind jetzt die nächsten Mitarbeiter entlassen worden.

Vor einigen Tagen sorgte die Nachricht in der Spielebranche für Entsetzen, dass bei Telltale Games auf einen Schlag 225 Mitarbeiter entlassen und mehrere Projekte eingestellt wurden. Dazu zählt bis auf weiteres auch auch die bereits begonnene vierte Staffel von The Walking Dead, ebenso wie die Spielumsetzung der Netflix-Serie "Stranger Things".

Andere Projekte sollten hingegen zu Ende gebracht werden, darunter beispielsweise die Netflix-Umsetzung von Minecraft: Story Mode. Daher sind auch noch diverse Mitarbeiter bei Telltale Games verblieben, der Aderlass ging nun aber ungebrochen weiter.

Heeeeyyyy remember how there was going to be a skeleton crew staying on for a while and I was part of it? Nah, jk, we all just got laid off, too.